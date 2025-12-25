"Не могу себе соврать": Елена Тополя заговорила о примирении с Тарасом Тополей

Елена Тополя рассказала об отношениях с бывшим мужем.

Елена Тополя заговорила о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Украинская известная певица Елена Тополя, которая недавно сообщила о разводе с Тарасом Тополей, поделилась, как они общаются после развода.

В интервью Маричке Падалко Тополя отметила, что в отношениях часто возникают сложности из-за скрытых эмоций.

"В этом мире так много заблуждений, моментов, возможно, в нашем воспитании, из-за которых мы не всегда можем говорить, как думаем. Что-то скрываем, чтобы не обидеть, не говорим о своих желаниях", - сказала певица.

Елена отметила, что из-за нехватки времени на разговоры могут начаться проблемы в отношениях.

"Когда нет времени на разговоры, когда постоянные поездки, у тебя нет возможности сесть рядом с человеком и проговорить все. Если в тот момент ты это не сказал, оно остается непроработанным. И это влияет на существование людей вместе", - добавила артистка.

Елена Тополя / фото: instagram.com, Елена Тополя

Также Елена подчеркнула, что сейчас больше прислушивается к себе.

"Я не могу себе соврать. Могу где-то что-то послушать, советы, мысли. Когда точно знаю, что и как это идентифицирую, понимаю, что правильно вижу и правильно чувствую. А когда тебе рассказывают: "Нет, посмотри, это же не розовый, там есть немного серого, черного. Вообще такой сероватый, ты знаешь? И ты так смотришь: "А, да, точно, немножко сероватый есть" Потом: "Нет, ну явно же розовый", - сказала Тополя.

Скорее всего, примирения между артистами не будет, хотя поклонники очень ждут этого.

Смотрите видео интервью Елены Тополи:

Елена Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

