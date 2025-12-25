Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Не могу себе соврать": Елена Тополя заговорила о примирении с Тарасом Тополей

Элина Чигис
25 декабря 2025, 13:34
68
Елена Тополя рассказала об отношениях с бывшим мужем.
Елена Тополя
Елена Тополя заговорила о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

  • Елена Тополя дала новое интервью
  • Как она переживает развод

Украинская известная певица Елена Тополя, которая недавно сообщила о разводе с Тарасом Тополей, поделилась, как они общаются после развода.

В интервью Маричке Падалко Тополя отметила, что в отношениях часто возникают сложности из-за скрытых эмоций.

видео дня

"В этом мире так много заблуждений, моментов, возможно, в нашем воспитании, из-за которых мы не всегда можем говорить, как думаем. Что-то скрываем, чтобы не обидеть, не говорим о своих желаниях", - сказала певица.

Елена отметила, что из-за нехватки времени на разговоры могут начаться проблемы в отношениях.

"Когда нет времени на разговоры, когда постоянные поездки, у тебя нет возможности сесть рядом с человеком и проговорить все. Если в тот момент ты это не сказал, оно остается непроработанным. И это влияет на существование людей вместе", - добавила артистка.

Елена Тополя
Елена Тополя / фото: instagram.com, Елена Тополя

Также Елена подчеркнула, что сейчас больше прислушивается к себе.

"Я не могу себе соврать. Могу где-то что-то послушать, советы, мысли. Когда точно знаю, что и как это идентифицирую, понимаю, что правильно вижу и правильно чувствую. А когда тебе рассказывают: "Нет, посмотри, это же не розовый, там есть немного серого, черного. Вообще такой сероватый, ты знаешь? И ты так смотришь: "А, да, точно, немножко сероватый есть" Потом: "Нет, ну явно же розовый", - сказала Тополя.

Скорее всего, примирения между артистами не будет, хотя поклонники очень ждут этого.

Смотрите видео интервью Елены Тополи:

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, дочь покойного украинского певца Кузьмы Скрябина Мария-Барбара показала, чем она болеет. На своей странице в соцсетях девушка опубликовала больничную справку, в которой можно увидеть несколько диагнозов.

А также бизнесвумен Светлана Готочкина, которая ранее состояла в отношениях с актером и главным героем шоу "Холостяк" Тарасом Цымбалюком, заинтриговала своим ответом. Отметим, в Сети ходят слухи о том, что Тарас Цымбалюк пошел на проект ради пиара, а на самом деле он далее в отношениях с Готочкиной.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Елена Тополя
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

13:33Украина
После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

12:25Синоптик
Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

Последние новости

14:42

"К тому маразму": Олег Винник накинулся на журналистов после своей выходки

14:29

Без капли майонеза: рецепт шикарного салата на Новый год

14:13

Лучшие мультфильмы для новогоднего настроения: топ-7 мультиков для уютных посиделок

13:40

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

13:35

"Знакомьтесь с Софийкой": Анна Кошмал впервые показала дочь

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому ГодуУкраину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году
13:34

"Не могу себе соврать": Елена Тополя заговорила о примирении с Тарасом Тополей

13:33

Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

13:17

"Дымовая завеса" вместо мира: эксперт объяснил, что стоит за "пунктами Зеленского"

12:47

Имитация процесса: почему нынешние переговоры не могут привести к миру

Реклама
12:36

Джамала спела "Щедрик" под аккомпанемент своего сына: теплое видеоВидео

12:25

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

12:03

"Полный набор": дочь Скрябина рассекретила свой диагноз

12:00

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

11:58

Китаю выгодна война в Украине: эксперт объяснил, когда Пекин изменит позицию

11:34

Украину сковали сильные морозы: возможны ли более длительные отключения света

11:29

Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

10:35

Украинцам начислят 2 000 грн на медицинское обследование: кто может получить деньги

10:32

Чем растопить лед без соли: развенчан миф о кофейной гуще

09:18

РФ атаковала Украину в Рождественскую ночь: фиксируют перебои с водой и светомФото

09:02

"Тихая ночь? Не в мою смену!": Селин Дион в костюме Гринча насмешила Сеть

Реклама
08:57

Выплаты на детей по-новому: кому и сколько будут платить в 2026 году

08:25

Трамп на Рождество вспомнил об Украине: что он сказал

08:11

Денисенко в темноте с кутей, Павлики с песнями: как украинские звезды отмечают Рождество

08:10

20 пунктов Зеленского: Украина отказывается от границ 1991 года и кофе в Ялте?мнение

08:08

Путин еще 20 лет назад угрожал конфликтом из-за Украины: что диктатор говорил о НАТО

06:45

Дроны атаковали порт в Краснодарском крае РФ: вспыхнул масштабный пожар

06:10

Как попытка Кремля сыграть в "отрезание Украины от моря" будет иметь зеркальные последствиямнение

05:55

Молчал о войне 4 года: известный российский артист высказал свою позициюВидео

05:12

Как настроить бойлер зимой, чтобы сэкономить деньги: об этом знают единицы

04:30

Радость и достаток свалятся на голову трем знакам зодиака - кто они

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего хомяка за 29 секунд

03:36

Вместо кофе: какой утренний напиток помогает сохранить здоровье пищеварения

02:30

Жир исчезнет без следа: как отмыть кухонный фартук из плитки, стекла, стали и камня

01:30

"Девушка Человека-паука" Зендея спровоцировала слухи о беременности

00:12

Сколько украинской земли захватила РФ в 2025 году: в Bild раскрыли цену "успехов" Кремля

24 декабря, среда
23:46

Папины гены: как сейчас выглядит единственная биологическая дочь Тома Круза

23:31

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

23:18

"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

23:10

Хватит пяти минут: знаки зодиака, которые влюбляются с первого взгляда

22:37

София Ротару по-особенному поздравила с Рождеством

Реклама
22:29

Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

22:21

Любовь всей жизни: какие животные выбирают спутника только один раз

22:12

Почему советские магазины напоминали поле битвы: что было настоящим трофеем в СССР 80-х

21:53

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

21:37

От трипольцев до сегодняшнего дня: 10 фактов о Рождестве, которые доказывают уникальность украинцев

21:29

Галкин на украинском языке обратился к украинцам - что он сказал

21:24

Кого ждет трансформация, свобода и новые горизонты: гороскоп на 2026 год

21:07

Всего 1,5 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рухнули

20:59

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

20:44

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять