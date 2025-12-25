"Не могу себе соврать": Елена Тополя заговорила о примирении с Тарасом Тополей

Вы узнаете:
- Елена Тополя дала новое интервью
- Как она переживает развод
Украинская известная певица Елена Тополя, которая недавно сообщила о разводе с Тарасом Тополей, поделилась, как они общаются после развода.
В интервью Маричке Падалко Тополя отметила, что в отношениях часто возникают сложности из-за скрытых эмоций.
"В этом мире так много заблуждений, моментов, возможно, в нашем воспитании, из-за которых мы не всегда можем говорить, как думаем. Что-то скрываем, чтобы не обидеть, не говорим о своих желаниях", - сказала певица.
Елена отметила, что из-за нехватки времени на разговоры могут начаться проблемы в отношениях.
"Когда нет времени на разговоры, когда постоянные поездки, у тебя нет возможности сесть рядом с человеком и проговорить все. Если в тот момент ты это не сказал, оно остается непроработанным. И это влияет на существование людей вместе", - добавила артистка.
Также Елена подчеркнула, что сейчас больше прислушивается к себе.
"Я не могу себе соврать. Могу где-то что-то послушать, советы, мысли. Когда точно знаю, что и как это идентифицирую, понимаю, что правильно вижу и правильно чувствую. А когда тебе рассказывают: "Нет, посмотри, это же не розовый, там есть немного серого, черного. Вообще такой сероватый, ты знаешь? И ты так смотришь: "А, да, точно, немножко сероватый есть" Потом: "Нет, ну явно же розовый", - сказала Тополя.
Скорее всего, примирения между артистами не будет, хотя поклонники очень ждут этого.
Смотрите видео интервью Елены Тополи:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, дочь покойного украинского певца Кузьмы Скрябина Мария-Барбара показала, чем она болеет. На своей странице в соцсетях девушка опубликовала больничную справку, в которой можно увидеть несколько диагнозов.
А также бизнесвумен Светлана Готочкина, которая ранее состояла в отношениях с актером и главным героем шоу "Холостяк" Тарасом Цымбалюком, заинтриговала своим ответом. Отметим, в Сети ходят слухи о том, что Тарас Цымбалюк пошел на проект ради пиара, а на самом деле он далее в отношениях с Готочкиной.
Вас может заинтересовать:
- "Втроем": Алина Гросу сделала признание после слухов о беременности
- "Я выпала": KOLA впервые рассказала о своем партнере на "Танцах со звездами"
- Известная актриса поставила на место Ксению Мишину - детали
О персоне: Елена Тополя
Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред