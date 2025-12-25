Укр
Украинцам начислят 2 000 грн на медицинское обследование: кто может получить деньги

Марина Фурман
25 декабря 2025, 10:35
Получить средства на обследование смогут не все.
врач, деньги
Медицинское обследование 2026 - кому можно будет провериться бесплатно / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

С начала 2026 года в Украине стартует программа бесплатного медицинского обследования для людей старше 40 лет. Об этом пишет Главред со ссылкой на Минздрав.

Известно, что украинцы, которым за 40 лет, будут получать сообщения в приложении "Дія" с предложением пройти обследование.

В случае подтверждения участия на специальную "Дія.Карту" автоматически будут зачислять 2000 гривен, которые можно будет использовать исключительно для оплаты скрининга в медицинских учреждениях. Осмотр запланирован в формате одного визита, который продлится от 60 до 90 минут.

Кроме этого, с 1 января 2026 года в Украине вступит в силу обновленный календарь профилактических прививок. Согласно обновленному календарю, в перечень обязательных войдут прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, паротита, краснухи, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, ХИБ-инфекции, а также вируса папилломы человека (ВПЧ).

Ключевым нововведением станет бесплатная одноразовая вакцинация против ВПЧ для девушек в возрасте 12-13 лет.

Как писал Главред, в декабре в Украине стартовала программа "Зимней поддержки", которая предусматривает выплаты от 1 000 до 6 500 гривен для граждан на различные нужды.

Позже выяснилось, что украинцы, подавшие заявку на участие в государственной программе "Зимняя поддержка", могут получить 1 000 грн и потратить их, в частности, на приобретение лекарств. Подать заявку можно до 24 декабря, а использовать средства - до конца июня 2026 года.

С 18 декабря средства "Зимней поддержки" украинцы могут потратить по-новому. Рассчитаться за продукты можно в 10 торговых сетях.

Об источнике: Министерство здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения Украины - центральный орган исполнительной власти Украины в области здравоохранения, пишет Википедия.

Минздрав обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным заболеваниям, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов и медицинских изделий, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также обеспечивает формирование государственной политики в сфере санитарного и эпидемического здоровья.

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

