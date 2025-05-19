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Украинцам засчитают стаж работы за границей до 1992 года для пенсии

Виталий Кирсанов
19 мая 2025, 23:54
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Россия и Украина после 2022 года вышли из соглашения о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения.
Украинцам засчитают стаж работы за границей до 1992 г
Украинцам засчитают стаж работы за границей до 1992 г / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Как будет начисляться пенсия с учетом заграничного стажа
  • Будет ли засчитываться украинцу стаж работы в РФ

Кабинет министров утвердил порядок подтверждения и зачисления стажа работы в другом государстве до 1992 года для определения права на назначение пенсии по возрасту. Соответствующее постановление правительство приняло 16 мая.

Документ определяет механизм подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат за периоды трудовой деятельности лица до 1992 года за пределами Украины для зачисления таких периодов трудовой деятельности в страховой стаж. В частности, предполагается, что если лицо до 1992 года в определенный период времени работало за пределами Украины в республиках бывшего СССР, то в заявлении о назначении пенсии необходимо указать информацию о том, что оно получает или не получает пенсионные выплаты в других государствах.

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Если такое лицо не получает пенсионные выплаты в другом государстве, оно должно приложить к заявлению подтверждающие документы, выданные органами пенсионного обеспечения в другом государстве. При отсутствии таких документов нужно указать причины невозможности их получения и обратиться в Пенсионный фонд Украины за помощью в подаче в другое государство запроса о соответствующих документах.

Как объясняет независимый консультант Сергей Коробкин, пока ответ на запрос не поступил, пенсия исчисляется без учета такого стажа.

"Однако, если нет объективной возможности обмена информацией с другой страной, то до появления такой возможности стаж до 1992 года в другой республике должны засчитывать. В Порядке уточняется, что речь идет о случаях, когда международное сотрудничество между органами пенсионного обеспечения двух государств не налажено или не получен ответ на запрос МИД в течение 45 дней", - пишет эксперт в своей колонке на портале "На пенсии".

Относительно стажа, приобретенного на территории РФ до 1992 года, Коробкин отмечает, что он в любом случае должен засчитываться.

"Здесь напомню, что как Россия, так и Украина после 2022 года вышли из соглашения о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между странами СНГ. Зато с Азербайджаном, Молдовой и Грузией также существуют отдельные двусторонние пенсионные соглашения, поэтому и стаж, приобретенный в этих республиках, подтвердить в Украине будет легче, чем с другими, здесь опять-таки давно действуют свои отдельные правила", - отметил эксперт.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Выплата пенсий в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, пенсионеры, которые являются военными, могут получать ежемесячную доплату более 1000 грн за содержание нетрудоспособных родственников, таких как дети до 18 лет или лица с инвалидностью. Размер этой надбавки составляет 50% от прожиточного минимума, что в 2025 году составляет примерно 1180 грн.

Также пенсионеры обязаны в течение 10 дней информировать Пенсионный фонд Украины о трудоустройстве, увольнении или регистрации предпринимательства. В случае нарушения этого срока может произойти переплата пенсии, которую нужно будет вернуть.

Кроме этого, пенсионеры, достигшие 75 лет, получают доплату в размере 456 грн, но фактическое повышение составляет 156 грн, поскольку для лиц в возрасте 70-74 года уже установлена надбавка в размере 300 грн. Надбавка действует только для тех пенсионеров, чья пенсия не превышает 10 340 грн.

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