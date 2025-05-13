Пенсии пересчитают задним числом - кто получит доплату сразу за несколько месяцев

С июня 2025 года часть работающих пенсионеров получит пересчитанные и повышенные пенсии.

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Части пенсионеров начислят доплату в июне / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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В июне часть работающих пенсионеров получит пересчитанные и повышенные пенсии

Перерасчет будет касаться работающих пенсионеров

Официальная дата - 1 апреля 2025 года, но выплаты будут скорректированы после поступления данных об уплате ЕСВ

С июня 2025 года часть работающих пенсионеров получит пересчитанные и повышенные пенсионные выплаты. Речь идет о лицах, у которых по состоянию на 1 апреля 2025 года прошло не менее 24 месяцев с момента назначения пенсии или ее последнего перерасчета. Об этом пишет OBOZ.UA, ссылаясь на ПФУ.

Порядок проведения перерасчета для работающих пенсионеров определен в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также постановлениями Кабинета Министров Украины от 23 февраля 2024 года № 185 и постановления правления Пенсионного фонда Украины от 18 мая 2018 года № 10-1.

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Когда и как произойдет перерасчет

Официальная дата перерасчета - 1 апреля 2025 г. Однако из-за технических особенностей и процедуры, выплаты будут скорректированы после поступления данных об уплате ЕСВ за I квартал 2025 года в Госреестр. Этот процесс продлится до 10 мая, следовательно пересчитанные пенсии поступят примерно в июне.

Кроме повышения основной выплаты, пенсионеры также получат доплату за апрель и май, начиная с даты фактического перерасчета - 1 апреля.

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Кому пересчитают пенсии

Перерасчет пенсии состоится для работающих пенсионеров, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии на 1 марта 2025 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа или же отработали менее 24 месяцев, но прошло два года с момента последнего перерасчета.

Всего в Украине насчитывается около 10,34 млн пенсионеров, из которых 2,8 млн продолжают работать. Средняя пенсия работающих пенсионеров составляет примерно 6257 грн, в то время как средняя пенсия по стране составляет 5851 грн (что эквивалентно 141 доллар).

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Как сообщал Главред, пенсионеры, которые являются военными, могут получать ежемесячную доплату более 1000 грн за содержание нетрудоспособных родственников, таких как дети до 18 лет или лица с инвалидностью. Размер этой надбавки составляет 50% от прожиточного минимума, что в 2025 году составляет примерно 1180 грн.

Также пенсионеры обязаны в течение 10 дней информировать Пенсионный фонд Украины о трудоустройстве, увольнении или регистрации предпринимательства. В случае нарушения этого срока может произойти переплата пенсии, которую нужно будет вернуть.

Кроме этого, пенсионеры, достигшие 75 лет, получают доплату в размере 456 грн, но фактическое повышение составляет 156 грн, поскольку для лиц в возрасте 70-74 года уже установлена надбавка в размере 300 грн. Надбавка действует только для тех пенсионеров, чья пенсия не превышает 10 340 грн.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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