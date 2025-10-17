Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинцам начали начислять 5 тысяч грн надбавок к пенсии: кто получит

Даяна Швец
17 октября 2025, 10:10
1021
В Пенсионном фонде объяснили, что нужно для получения пенсионной доплаты.
Деньги, пенсионерка
Кто получит надбавки к пенсиям / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Главное:

  • ПФУ объяснил, кто может претендовать на доплату в 5 тысяч гривен
  • Пенсионеры с особыми заслугами могут оформить дополнительную выплату

В Украине действует норма, которая предусматривает специальную ежемесячную доплату к пенсии для отдельной категории граждан пожилого возраста. Речь идет о людях, которые официально признаны борцами за независимость Украины в ХХ веке. Они имеют право на надбавку в размере 5 тысяч гривен ежемесячно. О деталях начисления этой выплаты рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто имеет право на доплату

Как объясняют в ПФУ, дополнительную государственную поддержку предоставляют в соответствии с законом № 3113-ІХ, принятого Верховной Радой в 2023 году. Этот документ внес изменения в два действующих закона:

видео дня
  • "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов";
  • "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Нормы закона обязывают государство ежемесячно выплачивать доплату гражданам, которые официально признаны борцами за независимость Украины в ХХ веке. Речь идет о тех, кто подвергся преследованиям или репрессиям во время советского режима: был заключен, принудительно направлен в психиатрические учреждения или иным образом пострадал, но впоследствии был реабилитирован.

"Этот Закон предусматривает установление для отдельных категорий граждан за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения в определенный период дополнительных социальных благ в виде дополнительных или повышенных денежных выплат, льгот или компенсаций для удовлетворения отдельных потребностей", - говорится в документе.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Какой размер надбавки

В 2023 году базовый размер этой доплаты составлял 4,2 тысячи гривен. Выплата ежегодно подлежит индексации, поэтому с учетом осовременивания в 2025 году ее сумма увеличилась до 5,05 тысячи гривен в месяц.

Как оформить доплату

Для получения надбавки гражданин должен предоставить справку, подтверждающую статус борца за независимость. После этого можно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда по месту получения пенсии с заявлением о начислении доплаты.

Выплата устанавливается:

  • с даты официального обращения в ПФУ;
  • или с момента возникновения права на нее, но не позднее чем через год после этого.

Также к заявлению необходимо приложить документы, которые подтверждают особые заслуги.

В Пенсионном фонде уточняют, что если человек имеет право на несколько видов доплат, предусмотренных законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", он может выбрать только одну из них - обычно ту, что является более выгодной по размеру.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Главред сообщал, что в Украине вскоре планируют пересчитать пенсии. Однако, конкретная информация о том, насколько увеличатся выплаты и какими будут точные суммы, станет доступной лишь примерно в феврале.

Даниил Гетманцев, возглавляющий парламентский комитет по вопросам финансов, заявил, что государство намерено значительно поднять минимальные пенсии. Согласно этим планам, уже в 2026 году минимальная пенсия может составлять от 4000 до 4500 гривен.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали проект Государственного бюджета на 2026 год (под номером 14000), который предлагает ограничить максимальный размер специальных пенсий. Этот лимит планируют установить на уровне 25 950 гривен. То есть, для некоторых категорий граждан, которые получают такие особые выплаты, могут ввести ограничения по их наибольшей сумме.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии пенсия пенсионеры Пенсионный фонд выплаты пенсии пенсионный возраст пенсионная система новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Более 30 "прилетов": РФ била дронами и КАБами по Сумам, Херсону, Кривому Рогу

Более 30 "прилетов": РФ била дронами и КАБами по Сумам, Херсону, Кривому Рогу

10:09Война
По Украине распространяются экстренные отключения света - список областей

По Украине распространяются экстренные отключения света - список областей

09:52Украина
Заставит Россию прекратить войну: в Генштабе заявили о позитивных сигналах

Заставит Россию прекратить войну: в Генштабе заявили о позитивных сигналах

09:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

В России анонсировали новое перемирие на фронте - когда оно начнется и для чего

В России анонсировали новое перемирие на фронте - когда оно начнется и для чего

Последние новости

10:35

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

10:13

В РФ рассказали, как Кристина Орбакайте опозорилась в Израиле

10:12

Пережила сложную операцию: 91-летняя Брижит Бардо попала в больницу

10:10

Украинцам начали начислять 5 тысяч грн надбавок к пенсии: кто получит

10:09

Более 30 "прилетов": РФ била дронами и КАБами по Сумам, Херсону, Кривому Рогу

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал датыВ Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты
09:52

По Украине распространяются экстренные отключения света - список областей

09:33

Золото Полуботка может быть до сих пор в Украине - где оно и какое на нем проклятиеВидео

09:30

Трамп угрожает Путину Tomahawk: что за этим стоитмнение

09:29

Заставит Россию прекратить войну: в Генштабе заявили о позитивных сигналах

Реклама
09:25

Зеленский застигнут врасплох, Трамп внезапно включил Путина в свою повестку - Axios

08:57

"Разбиты горем и в отчаянии": умер сооснователь группы Kiss

08:36

Повреждения энергетики и пожары: россияне атаковали Кривой Рог, что известно

08:21

Трамп отложил введение санкций против РФ: в чем причина

07:37

Ночные "прилеты" в Крыму и Донецке: горит нефтебаза и склады боеприпасовВидео

07:00

"Третьей мировой не будет": Трамп пообещал завершить войну в Украине

06:10

Что на самом деле остановит войну?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с туристами за 41 секунду

05:34

Гороскоп на завтра 18 октября: Скорпионам - приятная работа, Ракам - срыв планов

05:09

Не выбрасывать в мусорку: ученые нашли необычное применение кофейной гущеВидео

04:30

"Отсутствуют несколько органов": Янина Соколова сделала признание о здоровье

Реклама
04:16

Первая работа 5-летнего принца: как отреагировали принц Уильям и Кейт Миддлтон

03:30

Как готовить с фольгой в аэрогриле: лайфхаки и ошибки, которых стоит избегать

03:02

Как коты управляют вниманием хозяина без единого звука: специалисты раскрыли хитростьВидео

02:31

Новый метод против деменции: врачи не верили, пока не увидели результаты

01:31

Ракетная интрига с новым поворотом: Трамп сделал заявление по "Tomahawk" для Украины

01:30

Беременная Марина Бех-Романчук показала, как прячет животик

00:46

Что скрывает разговор Трампа и Путина: дойдут ли Tomahawk до Украины - Reuters

00:02

Двигатель можно очень быстро "убить": каких оборотов водителям следует избегать

16 октября, четверг
23:56

Пойдет ли Усик в политику: чемпион мира раскрыл планы после бокса

23:51

Сияющая кожа лица: что нужно съесть для красотыВидео

23:09

"Козырь" Зеленского: что может убедить Трампа предоставить необходимое оружие

23:05

Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждатьВидео

22:32

Как погладить вещи без утюга: рабочие лайфхаки

22:21

Россия переходит на новый формат мобилизации - что изменилосьВидео

22:16

Сильный мороз и снег: синоптики назвали дату внезапного похолодания

22:13

Может остаться без руки: путинистка Успенская нарушила режим после операции

22:12

Зимние или всесезонные шины: эксперты раскрыли, как они ведут себя на дороге

21:47

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

21:45

Футболист сборной Украины лайкал российский контент - детали громкого скандала

21:34

"Ты или тупая": известная ведущая набросилась на Настю КаменскихВидео

Реклама
21:31

Тайна Арарата: что на самом деле строил Ной на горе

21:19

"Зимний депозит" для почвы: топ-3 сидерата, которые выполняют "работу под землей"Видео

20:56

Жена Виталия Козловского рассказала о проблемах с сыном: "Сна нет третью ночь"

20:51

Скрытая опасность из холодильника: какие продукты и когда нужно выкинутьВидео

20:41

Лысая Гора, Поле Теней, Чертов Лес: что скрывают самые жуткие места Украины

20:33

Полный разгром: бойцы "Азова" рассказали, как "филигранно" остановили наступление врагаВидео

20:27

Как по-украински сказать "достопримечательность" - правильный ответ знают единицыВидео

20:21

Трамп провел переговоры с Путиным - о чем договорились и что говорили об Украине

19:59

10-летнюю победительницу Нацотбора на Детское Евровидение-2025 захейтили в СетиВидео

19:49

Умный ход за минуту: секрет безопасности телефона, о котором мало кто знаетВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять