Украинцам начали начислять 5 тысяч грн надбавок к пенсии: кто получит

ПФУ объяснил, кто может претендовать на доплату в 5 тысяч гривен

Пенсионеры с особыми заслугами могут оформить дополнительную выплату

В Украине действует норма, которая предусматривает специальную ежемесячную доплату к пенсии для отдельной категории граждан пожилого возраста. Речь идет о людях, которые официально признаны борцами за независимость Украины в ХХ веке. Они имеют право на надбавку в размере 5 тысяч гривен ежемесячно. О деталях начисления этой выплаты рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто имеет право на доплату

Как объясняют в ПФУ, дополнительную государственную поддержку предоставляют в соответствии с законом № 3113-ІХ, принятого Верховной Радой в 2023 году. Этот документ внес изменения в два действующих закона:

"О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов";

"О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Нормы закона обязывают государство ежемесячно выплачивать доплату гражданам, которые официально признаны борцами за независимость Украины в ХХ веке. Речь идет о тех, кто подвергся преследованиям или репрессиям во время советского режима: был заключен, принудительно направлен в психиатрические учреждения или иным образом пострадал, но впоследствии был реабилитирован.

"Этот Закон предусматривает установление для отдельных категорий граждан за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения в определенный период дополнительных социальных благ в виде дополнительных или повышенных денежных выплат, льгот или компенсаций для удовлетворения отдельных потребностей", - говорится в документе.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Какой размер надбавки

В 2023 году базовый размер этой доплаты составлял 4,2 тысячи гривен. Выплата ежегодно подлежит индексации, поэтому с учетом осовременивания в 2025 году ее сумма увеличилась до 5,05 тысячи гривен в месяц.

Как оформить доплату

Для получения надбавки гражданин должен предоставить справку, подтверждающую статус борца за независимость. После этого можно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда по месту получения пенсии с заявлением о начислении доплаты.

Выплата устанавливается:

с даты официального обращения в ПФУ;

или с момента возникновения права на нее, но не позднее чем через год после этого.

Также к заявлению необходимо приложить документы, которые подтверждают особые заслуги.

В Пенсионном фонде уточняют, что если человек имеет право на несколько видов доплат, предусмотренных законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", он может выбрать только одну из них - обычно ту, что является более выгодной по размеру.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Главред сообщал, что в Украине вскоре планируют пересчитать пенсии. Однако, конкретная информация о том, насколько увеличатся выплаты и какими будут точные суммы, станет доступной лишь примерно в феврале.

Даниил Гетманцев, возглавляющий парламентский комитет по вопросам финансов, заявил, что государство намерено значительно поднять минимальные пенсии. Согласно этим планам, уже в 2026 году минимальная пенсия может составлять от 4000 до 4500 гривен.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали проект Государственного бюджета на 2026 год (под номером 14000), который предлагает ограничить максимальный размер специальных пенсий. Этот лимит планируют установить на уровне 25 950 гривен. То есть, для некоторых категорий граждан, которые получают такие особые выплаты, могут ввести ограничения по их наибольшей сумме.

