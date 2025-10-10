Обдирают украинцев до нитки: ТОП-5 приборов, потребляющих больше всего энергии

Выбор энергоэффективной бытовой техники и ее правильное использование помогают сэкономить энергию и средства на счетах за свет.

https://glavred.info/dim/obdirayut-ukraincev-do-nitki-top-5-priborov-potreblyayushchih-bolshe-vsego-energii-10705433.html Ссылка скопирована

Эксперты дали советы для экономии энергии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Какая бытовая техника "съедает" больше всего электроэнергии

Как можно легко уменьшить счета за свет

Выбор энергоэффективной бытовой техники помогает не только уменьшить потребление электроэнергии, но и существенно сократить расходы на коммунальные услуги. Эксперты из Energy Saving Trust определили, какие приборы в квартире или доме потребляют больше всего энергии, и дали рекомендации, как пользоваться ими рационально, чтобы снизить счета за свет.

Стиральная, посудомоечная и сушильная машины

Эта категория техники "съедает" около 14% от общего счета за электроэнергию. Основная причина - потребность в нагреве воды или воздуха, что требует большого количества энергии.

видео дня

Чтобы уменьшить потребление, специалисты советуют стирать при более низких температурах и применять подобный подход во время мытья посуды.

​ Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Холодильники и морозильники

Эти приборы работают круглосуточно, обеспечивая стабильную температуру, поэтому на них приходится примерно 13% энергопотребления в доме.

"Они также являются одними из самых долговечных приборов в доме. Типичный холодильник с морозильной камерой имеет срок эксплуатации 17 лет. Только представьте себе: 24 часа в сутки, 365 дней в году, в течение 17 лет. Вы понимаете, почему выбор энергоэффективной модели является хорошей идеей", - отмечают эксперты.

При покупке нового холодильника или морозилки обращайте внимание на:

энергетический класс (чем выше - тем лучше);

соответствие размера вашим потребностям и бюджету.

Телевизоры, ноутбуки, игровые приставки

Несмотря на небольшое потребление энергии, эта техника составляет около 6% от счета за электроэнергию. Простой способ сэкономить - выключать устройства полностью, а не оставлять их в режиме ожидания.

Освещение

Свет потребляет примерно 5% от общих расходов на электроэнергию. Эксперты советуют выключать лампы, когда выходите из комнаты, и заменить галогеновые лампочки на LED.

"Но вы можете уменьшить количество энергии, которую вы используете, заменив галогенные лампы на светодиодные. Светодиодные лампы бывают разных оттенков, от холодных до теплых, что позволяет создать желаемый эффект освещения для вашего дома", - подчеркнули в Energy Saving Trust.

Кухонная техника: духовки, микроволновки, чайники

Около 4% от потребленной электроэнергии приходится на эти приборы. микроволновые печи считаются более эффективными, чем духовки, ведь нагревают саму пищу, а не воздух вокруг нее.

Также специалисты советуют наливать в чайник только необходимое количество воды, ведь лишнее кипячение - это пустая трата энергии.

Отключение света в Украине из-за атак РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 10 октября Россия осуществила массированный комбинированный ракетно-дроновой удар по территории Украины, атакуя Киев, Днепропетровскую, Запорожскую и Полтавскую области. Главной мишенью была энергетическая инфраструктура.

Впоследствии премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила, когда дадут свет украинцам после обстрела. В результате атаки зафиксированы существенные повреждения энергетической инфраструктуры по всей стране.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко выразил уверенность, что Россия не сможет оставить Украину без света и тепла этой зимой. В интервью изданию El Pais он подчеркнул, что украинская энергосистема стала значительно крепче, а энергетики тщательно подготовились к возможным новым атакам.

Больше важных новостей:

Об источнике: Energy Saving Trust Energy Saving Trust - это независимая некоммерческая организация в Великобритании, которая занимается поддержкой энергоэффективности, уменьшением выбросов углерода и развитием возобновляемой энергетики. Ее основная цель - помочь людям, бизнесу и органам власти экономить энергию, снижать счета за коммунальные услуги и вносить свой вклад в борьбу с изменением климата. Организация предоставляет: советы по утеплению домов, отоплению, использованию солнечных панелей и других "зеленых" технологий;

информацию о государственных грантах и программах поддержки энергоэффективности;

консультации для бизнеса и правительственных структур в сфере устойчивого развития. Energy Saving Trust основан в 1992 году. Все доходы организации реинвестируются в проекты, направленные на повышение энергоэффективности в Великобритании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред