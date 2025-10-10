Польша поддержала идею закрытия неба над Украиной: названо главное условие

Опросы показывают, что граждане Польши поддерживают идею закрытия неба над Украиной.

В Польше прокомментировали сбитие вражеских целей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео, kremlin.ru

Польша поддерживает идею, чтобы соседние страны помогали Украине сбивать российские ракеты и дроны

Однако для реализации нужно официальное решение НАТО, поскольку Польша является членом Альянса

Польша выразила готовность поддержать инициативу, по которой соседние государства могли бы помогать Украине сбивать российские ракеты и беспилотники. Впрочем, реализация этого замысла возможна только после принятия соответствующего решения НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Новини.Live.

Во время разговора с журналистами Сикорского спросили о перспективах закрытия неба Украиной. По его словам, социологические опросы в Польше демонстрируют, что большинство граждан страны поддерживают такую идею.

"Но Польша является членом НАТО, и поэтому мы вынуждены ждать решения со стороны НАТО", - обратил внимание он.

Он также отметил, что после последних воздушных инцидентов, когда российские ракеты и дроны нарушали воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии, обсуждение этой темы на международном уровне значительно активизировалось.

С самого начала полномасштабного вторжения России Украина неоднократно обращалась к партнерам с просьбой закрыть небо или создать хотя бы частичную бесполетную зону. Это позволило бы эффективнее защищать гражданскую инфраструктуру от ракетных атак.

Несмотря на то, что за последние годы Украина получила от партнеров большое количество систем ПВО, их все еще недостаточно, чтобы прикрыть всю территорию страны.

Атака России на Украину 10 октября - что известно

Главред рассказал о том, что РФ нанесла по Украине массированный удар, запустив более 450 дронов и 30 ракет. Атаки коснулись нескольких регионов, в частности Киева, Днепропетровщины, Запорожья и Полтавской области. В результате этих ударов есть жертвы среди населения и значительные разрушения. Основной целью российских оккупантов была энергетическая инфраструктура указанных областей.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что ночная атака на город состоялась в несколько волн. Сначала, в течение часа, Запорожье атаковали дроны "Шахед". Около 4 часов утра враг продолжил обстрел, применив крылатые ракеты и управляемые авиабомбы (КАБ).

К сожалению, один из российских ударов по Запорожью привел к гибели 7-летнего мальчика. Его отец ранее провел три года в плену. Трагедия произошла в доме, который семья приобрела лишь несколько месяцев назад. Сейчас медики борются за жизнь родителей погибшего ребенка, которые получили ранения.

По энергетической безопасности, генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко также сделал важное заявление. Он заверил, что Россия не сможет лишить Украину света и тепла в течение этой зимы, несмотря на обстрелы.

О персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

