"Циничная и просчитанная атака": РФ запустила по Украине более 450 дронов и 30 ракет

Известно о более чем 20 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь. В Запорожье в результате атаки погиб ребенок.

https://glavred.info/war/cinichnaya-i-proschitannaya-ataka-rf-zapustila-po-ukraine-bolee-450-dronov-i-30-raket-10705286.html Ссылка скопирована

​Атака РФ на Украину 10 октября 2025: что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала дронами, ракетами, КАБами

Основной целью была энергетическая инфраструктура

Есть жертвы и пострадавшие

В ночь на 10 октября армия РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Был атакован Киев, Днепропетровщина, Запорожье, Полтавская область. Есть жертвы и разрушения. Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура.

Как сообщает мониторинговый канал monitor, россияне атаковали большим количеством ударных БпЛА Днепр, Каменское, Запорожье, Киев. Страна-агрессор РФ запустила по меньшей мере 14 баллистических ракет типов "Искандер-М" по Днепру, Запорожью, Киеву, Кривому Рогу из Брянска, Таганрога и Крыма.

видео дня

По Кременчугу и Днепру оккупанты запустили три "Кинжала". По меньшей мере 5 крылатых ракет наземного базирования 9м727-729/Р-500 "Искандер-К" атаковали Киев и Кременчуг.

По Запорожью и Каменскому враг применил не менее пяти управляемых авиационных ракет Х-59/69 из Азовского моря. Также по Запорожью было запущено не менее трех планирующих авиационных бомб.

Реакция Зеленского на ночную атаку РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике.

"Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить", - написал президент.

Сейчас известно о более чем 20 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь. В Запорожье в результате атаки погиб ребенок.

В Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения.

Есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоград, Херсон.

"Именно гражданская, энергетическая инфраструктура – ​​главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Вместе мы можем оградить людей от этого террора. Нужны не пустые слова, а решительные действия – США, Европы, семерки – в реализации поставок ПВО, в санкциях", - добавил Зеленский.

В Украине введены графики отключений света

В результате российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в г. Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

"Для стабилизации ситуации в энергосистеме – в указанных регионах применены аварийные отключения. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - сообщили в Укрэнерго.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Очереди отключения света - что это значит / Инфографика: Главред

Атака на Киевщину

В Киевской областной военной администрации сообщили, что ночью враг совершил массированную комбинированную атаку ракетами разных типов и ударными дронами. Под ударом была энергетическая инфраструктура.

В настоящее время в области обесточены около 28 тысяч семей Броварского и Бориспольского районов.

Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения.

В населенных пунктах разворачиваются пункты несокрушимости. Каждый из них снабжен всем необходимым для помощи населению.

Объекты критической и социальной инфраструктуры переводят на генераторы.

В результате вражеской атаки в Броварах повреждены три многоэтажных дома, 4 продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и два - повреждены. В многоэтажках из-за взрывной волны посечены фасады и выбиты окна.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

Атака на Днепропетперовщину

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты массированно атаковали регион БпЛА и ракетами. Силы ПВО сбили в регионе 60 беспилотников.

"Взрывы звучали в Днепре, Каменском, Криворожье. Под ударом находилась энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются", - говорится в сообщении.

Пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото: ГосЧС

Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото: ГосЧС

Пожар вспыхнул и в Украинской общине Синельниковского района. Огонь охватил комбайн, грузовик, хозяйственное сооружение.

В Николаевской общине из-за удара дронов загорелся частный дом.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Под ударом также была Никопольщина. По ней противник бил артиллерией и обстреливал из РСЗО "Град". Пострадали Никополь и Марганец. Обследование территории продолжается.

По уточненной информации, в Кривом Роге из-за вражеской атаки пострадали три человека – мужчины 36, 45 и 53 лет. Двое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В городе повреждено здание одного из частных предприятий. Возник пожар, его уже потушили.

Атака на Полтавщину

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что в ночь на 10 октября в регионе работали силы ПВО.

В результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Также в результате атаки были повреждены частные дома. Информация о пострадавших не поступала.

Масштабная атака РФ на Запорожье

Как писал Главред, глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что минувшей ночью было несколько волн атак: сначала – "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около четырех часов утра – управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. Всего по Запорожью этой ночью враг выпустил 8 "шахедов", 5 ракет и 5 КАБов.

Погиб семилетний мальчик. Еще четыре человека – ранены. Среди них и родители погибшего мальчика. Медики борются за жизнь пострадавших.

Повреждено большое количество жилой инфраструктуры:

12 многоэтажек;

8 домов частного сектора.

По словам Федорова, из-за обстрелов возникли сложности с поставкой газа. Нужно временно снизить нагрузку на сеть.

Также частично ограничено движение через ДнепроГЭС. В течение ближайших трех-четырех часов движение будет возобновлено.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Атака РФ на Киев в ночь на 10 октября - что известно

Как писал Главред, российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В ДТЭК сообщили, что работают над восстановлением электроснабжения – сначала для объектов критической инфраструктуры.

В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.

В Киевской области в результате российского удара затруднено движение пригородных поездов. Как уточнили в Укрзализныци, из-за отсутствия напряжения есть задержки до 30 минут на участке Киев — Гребенка. Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану. Движение по маршруту и ​​графику сохраняется.

Изменит ли блэкаут в Москве ход войны: мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар сказал в интервью Главреду, что сейчас нет смысла обсуждать возможность блэкаута в Москве в осенне-зимний период. Даже если он произойдет - это не изменит отношение россиян и Кремля к войне.

По его мнению, заявления о намерениях устроить блэкаут в столице лишь повторяют западную логику попыток напугать россиян словом, но это вряд ли изменит их поведение - разве что временно напугает, но Россия продолжит делать свое. Поэтому лучше меньше говорить и больше делать.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред