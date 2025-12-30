Молчунья Надя Мейхер стала балериной и удивила растяжкой

Надя Мейхер не часто балует подписчиков своими новыми фотографиями.

Надя Мейхер удивила своей формой / Коллаж Главред, фото Instagram/nadia_meiher_

Кратко:

Как сейчас выглядит Надя Мейхер

Какими фото она поделилась

Украинская певица Надежда Мейхер, которая молчит о войне в Украине, исчезла из публичного пространства и вообще не напоминает о себе, неожиданно появилась на своей странице в Instagram.

Мейхер опубликовала серию новых фотографий, где появилась в неожиданном для себя образе балерины.

видео дня

Она никак не прокомментировала свои фото, что является уже привычной практикой ведения ее страницы в социальной сети. На фото Мейхер выглядит шикарно. Она явно занимается собой, что наглядно видно на фото.

Мейхер хвастается своей растяжкой в черном наряде на черно-белых фото.

Мейхер похвасталась фигурой / Фото Instagram/nadia_meiher_

Надя Мейхер о войне

В 2014 году после начала войны в Украине Мейхер заявила, что надеется на мирное разрешение "конфликта", поскольку считает "россиян и украинцев братскими народами". Также отмечала то, что "она является аполитичной".

Надя Мейхер муж

Избранник певицы – российский бизнесмен Михаил Уржумцев. Он является гендиректором компании Melon Fashion Group в Санкт-Петербурге, которая продолжает сотрудничать со страной-агрессорой РФ. Ранее мужчина заявлял, что надеялся, что "к осени 2022 года бизнес окончательно станет на ноги и оправится от давления санкций".

О персоне: Надя Мейхер Надя Мейхер - украинская певица, актриса кино, телевидения и мюзиклов, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер. Экс-солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра".

