Молчунья Надя Мейхер стала балериной и удивила растяжкой

Украинская певица Надежда Мейхер, которая молчит о войне в Украине, исчезла из публичного пространства и вообще не напоминает о себе, неожиданно появилась на своей странице в Instagram.
Мейхер опубликовала серию новых фотографий, где появилась в неожиданном для себя образе балерины.
Она никак не прокомментировала свои фото, что является уже привычной практикой ведения ее страницы в социальной сети. На фото Мейхер выглядит шикарно. Она явно занимается собой, что наглядно видно на фото.
Мейхер хвастается своей растяжкой в черном наряде на черно-белых фото.
Надя Мейхер о войне
В 2014 году после начала войны в Украине Мейхер заявила, что надеется на мирное разрешение "конфликта", поскольку считает "россиян и украинцев братскими народами". Также отмечала то, что "она является аполитичной".
Надя Мейхер муж
Избранник певицы – российский бизнесмен Михаил Уржумцев. Он является гендиректором компании Melon Fashion Group в Санкт-Петербурге, которая продолжает сотрудничать со страной-агрессорой РФ. Ранее мужчина заявлял, что надеялся, что "к осени 2022 года бизнес окончательно станет на ноги и оправится от давления санкций".
О персоне: Надя Мейхер
Надя Мейхер - украинская певица, актриса кино, телевидения и мюзиклов, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер. Экс-солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра".
