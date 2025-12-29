"Всегда вперед": кто победил на шоу "Зважені та щасливі", сбросив 104 кг

Вячеслав Грабовой прошел тяжелый путь на проекте.

"Зважені та щасливі" - финал шоу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Зважені та щасливі"

Вячеслав Грабовой победил в шоу "Зважені та щасливі"

Сколько он сбросил

Победителем популярного шоу "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ стал 41-летний украинский волонтер и бизнесмен Вячеслав Грабовой.

Как стало известно из эфира проекта, Вячеслав сбросил 104 кг.

"Человек, который научился выдерживать. Спокойно, без лишних слов, без демонстраций. Он шел ровно, иногда молча, но всегда вперед. Его победа не громкая, она глубокая. Она о внутренней зрелости и силе, которая не кричит, а держит", – отметила тренер Грабового Марина Боржемская в соцсетях.

Вячеслав Грабовой сбросил 104 кг / фото: скрин instagram.com, "Зважені та щасливі"

Напомним, Вячеслав всю жизнь имел проблемы с весом, он занимался кикбоксингом, но все равно не был худым.

Мужчина признавался, что любит поесть и часто переедал. Главной мотивацией для него стали двое детей, и он хочет, чтобы они гордились им.

О персоне: Марина Боржемская Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

