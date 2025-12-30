Укр
"Путин не хочет мира": Зеленский резко высказался о намерениях Кремля

Анна Ярославская
30 декабря 2025, 06:51
Зеленский считает, что давление со стороны Дональда Трампа может сыграть ключевую роль в попытках добиться мира.
Владимир Зеленский, Путин
Владимир Зеленский оценил риторику Кремля / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Краткие тезисы Зеленского:

  • Путин не демонстрирует стремления к миру
  • Риторика Кремля указывает скорее на намерение продолжать агрессию
  • Путину нельзя доверять, а его заявления — лишь попытка повлиять на позицию США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава РФ Владимир Путин не хочет мира. По его мнению, хозяин Кремля хочет пойти дальше.

Так в интервью телеканалу Fox News Зеленский ответил на вопрос о том, есть ли признаки, что Путин хочет мира, если Россия усилила атаки на Киев в конце года.

"Нет, если быть честным. Я не слышу этого публично. Он не говорит о мире. Наоборот - говорит, что может пойти дальше. Это не сигналы мира", - заявил президент Украины.

Он убежден, что нужны и диалог, и давление со стороны Трампа.

"У него есть инструменты, и я считаю, что он пытается достичь мира", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что Путину доверять нельзя.

"Он не хочет усиления санкций. Может говорить о "дешевой электроэнергии", но нам это не нужно. Мы заплатили слишком высокую цену - жизнями. Нам ничего от них не нужно. Это лишь сообщение для Трампа, способ коммуникации", - заявил Зеленский.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений.сВ частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.

Далее будет создана американская рабочая группа, которая будет заниматься достижением мира в Украине. Переговорщики начнут работать с Россией, и к ним могут присоединиться украинские чиновники.

В начале января лидеры стран "коалиции решительных" соберутся в Париже. На встрече планируется определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины.

Стоит отметить, что Трамп также провел переговоры с главой РФ. Во время телефонного разговора Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.

29 декабря Зеленский рассказал детали переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Президенты обсудили мирный план из 20-ти пунктов и гарантии безопасности для Украины. Трамп рассказал Зеленскому, на какие шаги готов пойти Путин.

Чем закончились переговоры Трампа и Зеленского: мнение эксперта

Переговоры во Флориде между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом не привели к дипломатическому прорыву, считает российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин.

По его словам, неясной остаётся и ситуация с гарантиями безопасности. Вероятно, Вашингтон пытается переложить большую часть ответственности за безопасность Украины на Европу.

"Показательны и слова Трампа о том, что Путин, с которым он созванивался перед переговорами, не хочет простого прекращения огня, а стремится к соглашению, которое завершит войну (...) Путин отказался даже от временного прекращения огня — в том числе для проведения референдума по мирному соглашению, который может инициировать Зеленский", - отметил Невзлин.

"В целом Трамп подвёл итог переговорам фразой: "Если ничего не получится, придётся воевать и умирать". Это логично, особенно с учётом полного нежелания Москвы согласиться ни на мир, ни на перемирие. Вопрос лишь в том, готовы ли США усилить давление на Россию или Вашингтон продолжит ограничиваться констатацией печальных фактов", - добавил он.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

