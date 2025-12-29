Укр
Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Алексей Тесля
29 декабря 2025, 19:25
Серия ударов РФ уменьшает запасы прочности и устойчивости энергосистемы Украины, пояснил Михаил Гончар.
Михаил Гончар прокомментировал вероятность блэкаута в Украине

Важное из заявлений Гончара:

  • Системный блэкаут в Украине возможен
  • Удары РФ уменьшают запасы прочности энергосистемы Украины

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар прокомментировал риски системного блэкаута в Украине в результате массированных ударов страны-агрессора РФ.

"Такая ситуация является вероятной. Единственный раз, когда им удалось достичь системного блэкаута, был 23 ноября 2022 года. Но это был краткосрочный период - фактически несколько часов. В дальнейшем россияне каждый раз пытаются повторить этот сценарий. И, если не достичь полного успеха, то хотя бы частичного", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что каждая серия ударов РФ уменьшает запасы прочности и устойчивости энергосистемы Украины, поэтому стратегия врага направлена на истощение.

"Если в 2022-2023 годах массированные атаки состояли из нескольких десятков дронов и ракет, то сейчас речь идет уже о сотнях. Враг исходит из того, что несколькими десятками желаемого эффекта не достичь, а несколькими сотнями - шансы возрастают. Здесь логика проста: поражение дает мгновенный эффект, а восстановление всегда занимает значительно больше времени - в лучшем случае часы или дни, но обычно это недели, а иногда и месяцы. Именно на это и делается ставка", - отметил он.

По словам собеседника, для Украины вопрос сохранения функциональности энергосистемы - это прежде всего вопрос эффективности противовоздушной обороны и ремонтно-восстановительных работ, которые можно выполнить в сжатый период после поражений.

Он также указал на то, что вряд ли стоит ожидать реальной вооруженной помощи со стороны западных партнеров Украины.

"Союзниками их назвать никак нельзя, потому что союзник - это тот, кто готов оказывать прямую военную поддержку. Агрессор Россия такую поддержку от своего союзника, Северной Кореи, получает. К сожалению, у нас такого союзника нет. Так что надеяться приходится прежде всего на себя: на наши силы ПВО и на украинских энергетиков, которые делают беспрецедентные вещи, которых никто и никогда до этого не делал, и благодаря чему мы остаемся со светом и теплом, несмотря на все попытки врага погрузить страну в темноту и холод", - добавил Гончар.

Прогноз эксперта о новых отключениях

Глава Лиги энергетического развития Украины и специалист по вопросам энергетики Александр Голиздра заявил, что непродолжительное похолодание сроком до двух дней не несёт существенных рисков для работы энергосистемы.

Он подчеркнул, что на данный момент предпосылок для длительных или массовых отключений электроэнергии не наблюдается.

Отключения электроэнергии - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине введены экстренные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве действовали экстренные отключения. Аварийные отключения рассчитаны до момента стабилизации работы энергосистемы.

Как писал ранее Главред, после атаки энергетики Украины начались экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют.

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

"Трамп был возмущен": Путин пожаловался США на атаку украинских дронов

"Трамп был возмущен": Путин пожаловался США на атаку украинских дронов

19:55Мир
Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

19:09Экономика
Есть стратегия: что будет происходить после встречи Зеленского и Трампа

Есть стратегия: что будет происходить после встречи Зеленского и Трампа

18:54Политика
Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

