Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Ангелина Подвысоцкая
29 декабря 2025, 19:09
81
НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 30 декабря.
Курс валют на 30 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 30 декабря
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 30 декабря

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 30 декабря 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На вторник, 30 декабря, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,21 грн/долл., что на 15 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 49,65 грн/евро. Относительно евро гривна ослабила свои позиции на 10 копеек.

Курс злотого на 30 декабря

29 декабря НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,74 грн/злот. 30 декабря курс не изменился - 11,74. Таким образом гривна не изменила свои позиции относительно злотого.

Курс валют - последние новости

Ранее Главред публиковал свежий прогноз финансовых аналитиков. Регулятор смягчает давление на курс, создавая условия для более спокойной торговли. В то же время продолжается сезонный спрос со стороны крупных плательщиков, который растет постепенно. Это позволяет рынку оставаться контролируемым, без чрезмерной нагрузки.

Также экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре. Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии. По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

