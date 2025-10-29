Пойдет ли валюта снова в рост: экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре

Курс основных валют относительно гривны в ноябре будет оставаться без существенных колебаний.

В ноябре курс доллара и евро по отношению к гривне, по прогнозам экспертов, будет оставаться стабильным. В частности, экономист Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии.

По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров, пишет Главред.

Рекордные резервы - залог спокойствия

Новак отмечает, что золотовалютные резервы НБУ сейчас находятся на рекордном уровне - около 44 миллиардов долларов. Это даже превышает показатели "лучших мирных лет" украинской экономики. Именно благодаря этому регулятор может обеспечивать относительную стабильность гривны, даже в условиях войны.

Эксперт также обращает внимание на отсутствие паники среди населения: "При этом мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на валютной бирже, ни в розничной торговле валютой. Нет даже намека на очереди возле пунктов обмена или отделений банков, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке".

Девальвация - ползучая, но контролируемая

Хотя гривна постепенно обесценивается, это происходит в пределах прогнозируемой "ползучей" девальвации, которая является следствием военного положения. Новак уверяет, что оснований для резких изменений пока нет.

По информации СМИ, Международный валютный фонд в переговорах по новой программе поддержки на 8 миллиардов долларов якобы настаивает на девальвации гривны. Цель - увеличить гривневый эквивалент экспортных доходов и, соответственно, поступления в бюджет. Однако Нацбанк, по словам экономиста, придерживается противоположной позиции.

"Такая девальвация не стоит того незначительного увеличения бюджетных поступлений, ведь девальвация гривны означает общую экономическую дестабилизацию в стране, и она не стоит тех нескольких десятков миллиардов гривен из-за девальвации", - подчеркнул Новак.

Поэтому в ноябре украинцы могут ожидать стабильный валютный курс без резких колебаний. НБУ демонстрирует уверенность в своей политике, а рынок - спокойствие, что в условиях войны является чрезвычайно важным сигналом для экономики.

Каким будет курс доллара до конца года - мнение экономистов

Член наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елена Белан считает, что курс доллара до конца года может составить около 43,5 грн/долл. При этом она подчеркнула, что прогнозирование курса доллара - сложная задача, которая больше напоминает "угадывание", поэтому фактический курс может оказаться ниже.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что до конца 2025 года курс гривны по отношению к доллару будет оставаться достаточно стабильным. По его словам, на динамику национальной валюты будет влиять ряд ключевых факторов, в частности увеличение финансовой помощи Украине со стороны международных партнеров.

"Практически все страны, которые поддерживают Украину (а это десятки стран мира) в своих государственных бюджетах предусмотрели помощь нашей стране. Получение финансовой помощи позволяет нашему правительству, с одной стороны, покрывать дефицит бюджета, каким бы он ни был, а с другой - НБУ благодаря внешней финансовой поддержке имеет возможность пополнять золотовалютные резервы, которые у нас сейчас рекордные - более 40 миллиардов долларов. Таких резервов Украина не имела даже в лучшие мирные годы", - пояснил экономист.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лисовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

