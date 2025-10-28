Укр
Гривня падает: новый курс доллара на 29 октября

Ангелина Подвысоцкая
28 октября 2025, 19:22
НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 29 октября.
курс валют
Курс валют в Украине на 29 октября / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 29 октября
  • На сколько подорожал курс евро
  • Каким будет курс злотого 29 октября

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара. Курс евро остался на том же уровне, а курс злотого немного снизился. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На среду, 29 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,08 грн/долл., что на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро не изменился. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,97 грн/евро.

Курс злотого на 29 октября

28 октября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,56 грн/злот. 29 октября курс немного изменился - 11,55. Таким образом гривня подорожала на 1 копейку.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лисовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

"Нужно применять все": Зеленский рассказал, почему Шахеды стали смертоноснее, чем баллистика

