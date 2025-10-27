В Украине резко подешевел популярный осенний фрукт - цены упали почти на 50%

Новый урожай яблок поступил на прилавки Украины.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-rezko-podeshevel-populyarnyy-osenniy-frukt-ceny-upali-pochti-na-50-10710065.html Ссылка скопирована

В Украине подешевели яблоки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Цены на яблоки за первую неделю октября упали почти на 50%

Падение цен связано с поступлением нового урожая

Экспортные цены на яблоки сейчас составляют 30-35 грн/кг

Популярные сорта яблок в Украине за первую неделю октября подешевели почти на 50% - с 40-45 грн за килограмм до 20-35 грн за килограмм. Такая динамика вполне естественна, ведь новый урожай только начал поступать на рынок. Об этом пишет Agro Times.

Аналитики отмечают, что беспрецедентно высокие цены на яблоки наблюдались в конце прошлого сезона, когда запасы на рынке почти исчерпались до начала нового сбора урожая. Сейчас поступление нового урожая приводит к корректировке цен.

видео дня

"В принципе, я думаю, что нынешняя цена 20-35 грн за килограмм является вполне справедливой, рабочей и достаточно привлекательной для садовода. Она даже выше, чем могла бы быть в рамках нынешнего рынка", - отметил руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий.

Последние два сезона подтверждают закономерность - как только яблоки появляются на прилавках после периода дефицита, цена резко снижается. Падение цен на 50% подтверждает эту тенденцию.

Для сравнения, на экспорт яблоки сейчас стоят 30-35 грн/кг. При условии надлежащего качества продукции эта цена практически совпадает с внутренним рынком.

Снижение цен не является критическим для производителей. Нынешние цены позволяют садоводам получить справедливое вознаграждение за свой урожай, а потребители получают возможность покупать яблоки по более доступной стоимости.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Почему в Украине растут цены на овощи - мнение эксперта

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал в комментарии Главреду, что нынешний дефицит овощной продукции в Украине оценивается примерно в 400 миллионов долларов. По его словам, стране не хватает современных овощных хранилищ, которые позволяли бы длительное время хранить урожай.

"Поэтому во время пика сбора с огородов и полей цены на овощи низкие, но как только продукция начинает закладываться на хранение, цена сразу растет", - отметил Марчук.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские удары по энергетике Украины могут поднять цены на продукты, особенно те, что нуждаются в постоянном холоде - молоко, мясо, яйца и хлеб. В зависимости от длительности отключений электричества, подорожание может составить от 10% до 30%.

Также аналитики EastFruit сообщают о стремительном подорожании овощей борщевого набора. Морковь и столовая свекла уже стоят 9-10 грн/кг и 8-10 грн/кг, лук - 8-12 грн/кг.

Кроме этого, из-за ударов России по энергетической инфраструктуре в Украине растут цены на продукты, в частности огурцы. Экономист Олег Пендзин объяснил, что подорожание связано не только с сезонностью, но и с критической зависимостью овощей от электроэнергии.

Читайте также:

Об источнике: AgroTimes AgroTimes - это украинское отраслевое медиа, которое специализируется на освещении тем, связанных с аграрным сектором, сельским хозяйством и пищевой промышленностью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред