Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине резко подешевел популярный осенний фрукт - цены упали почти на 50%

Руслана Заклинская
27 октября 2025, 21:19
65
Новый урожай яблок поступил на прилавки Украины.
В Украине резко подешевел популярный осенний фрукт - цены упали почти на 50%
В Украине подешевели яблоки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • Цены на яблоки за первую неделю октября упали почти на 50%
  • Падение цен связано с поступлением нового урожая
  • Экспортные цены на яблоки сейчас составляют 30-35 грн/кг

Популярные сорта яблок в Украине за первую неделю октября подешевели почти на 50% - с 40-45 грн за килограмм до 20-35 грн за килограмм. Такая динамика вполне естественна, ведь новый урожай только начал поступать на рынок. Об этом пишет Agro Times.

Аналитики отмечают, что беспрецедентно высокие цены на яблоки наблюдались в конце прошлого сезона, когда запасы на рынке почти исчерпались до начала нового сбора урожая. Сейчас поступление нового урожая приводит к корректировке цен.

видео дня

"В принципе, я думаю, что нынешняя цена 20-35 грн за килограмм является вполне справедливой, рабочей и достаточно привлекательной для садовода. Она даже выше, чем могла бы быть в рамках нынешнего рынка", - отметил руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий.

Последние два сезона подтверждают закономерность - как только яблоки появляются на прилавках после периода дефицита, цена резко снижается. Падение цен на 50% подтверждает эту тенденцию.

Для сравнения, на экспорт яблоки сейчас стоят 30-35 грн/кг. При условии надлежащего качества продукции эта цена практически совпадает с внутренним рынком.

Снижение цен не является критическим для производителей. Нынешние цены позволяют садоводам получить справедливое вознаграждение за свой урожай, а потребители получают возможность покупать яблоки по более доступной стоимости.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Почему в Украине растут цены на овощи - мнение эксперта

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал в комментарии Главреду, что нынешний дефицит овощной продукции в Украине оценивается примерно в 400 миллионов долларов. По его словам, стране не хватает современных овощных хранилищ, которые позволяли бы длительное время хранить урожай.

"Поэтому во время пика сбора с огородов и полей цены на овощи низкие, но как только продукция начинает закладываться на хранение, цена сразу растет", - отметил Марчук.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские удары по энергетике Украины могут поднять цены на продукты, особенно те, что нуждаются в постоянном холоде - молоко, мясо, яйца и хлеб. В зависимости от длительности отключений электричества, подорожание может составить от 10% до 30%.

Также аналитики EastFruit сообщают о стремительном подорожании овощей борщевого набора. Морковь и столовая свекла уже стоят 9-10 грн/кг и 8-10 грн/кг, лук - 8-12 грн/кг.

Кроме этого, из-за ударов России по энергетической инфраструктуре в Украине растут цены на продукты, в частности огурцы. Экономист Олег Пендзин объяснил, что подорожание связано не только с сезонностью, но и с критической зависимостью овощей от электроэнергии.

Читайте также:

Об источнике: AgroTimes

AgroTimes - это украинское отраслевое медиа, которое специализируется на освещении тем, связанных с аграрным сектором, сельским хозяйством и пищевой промышленностью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

фрукты продукты питания цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

21:54Фронт
"Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

"Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

20:58Война
Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

20:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

5-балльная магнитная буря атакует Украину: названа дата начала жесткого шторма

5-балльная магнитная буря атакует Украину: названа дата начала жесткого шторма

Последние новости

22:01

Что будет, если человек случайно стал в гроб - ответ священника

21:54

"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

21:27

Для Киева особая угроза - раскрыта новая стратегия России в войне, чего ждатьВидео

21:19

В Украине резко подешевел популярный осенний фрукт - цены упали почти на 50%

20:58

"Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – ГорбачРоссия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – Горбач
20:57

Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

20:47

Молчала почти четыре года: певица-предательница Елка высказалась о войне в УкраинеВидео

20:21

У РФ есть четыре слабых места, которые приведут к поражению Путина - La Stampa

19:54

Скандал в ВСУ: полковника Манько обвиняют в сливе секретных карт - что говорят военныеВидео

Реклама
19:47

"Голландская хитрость": садовод показал эффективный способ посадки тюльпановВидео

19:41

Лучшие даты для свадьбы в 2026 году - астрологи назвали благоприятные дни

19:30

"Можем подтвердить": разведка Норвегии раскрыла место запуска "Буревестника"

19:10

Действительно ли Путин готов принять мирную концепцию Белого дома?мнение

18:48

Что означают проблесковые маячки полиции - три важных сигнала для водителейВидео

18:43

Ярмоленко впервые прокомментировал ситуацию с Шовковским: что сказал футболистВидео

18:40

Будет даже налипание мокрого снега: синоптики удивили новым прогнозом

18:33

"Я русскоязычный!", - в День украинского языка СМИ вспомнили Порошенко его заигрывание с "русским миром"

18:18

Зеленский анонсировал плохие новости для Кремля по итогам Ставки - что готовят

18:15

Прорыв Белгородской дамбы: в ВСУ рассказали, как подтопление влияет на фронт

18:14

Что нельзя делать в праздник в этот день: строгие приметы 28 октября

Реклама
17:53

Популярный украинский певец возвращается на Нацотбор на Евровидение в четвертый разВидео

17:49

Ученые призвали не выливать кофе в унитаз - в чем причина и какая альтернативаВидео

17:36

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

17:36

ТЦК с 1 ноября больше не будут принимать документы на отсрочку: что делать гражданам

17:30

Почему телефон нагревается во время зарядки - причины и способы охлажденияВидео

17:20

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев

17:18

"Это был рэп": Наталья Сумская "зачитала" Радиодиктант и взорвала сеть

17:14

"Враг пытается атаковать": РФ перебрасывает в Донецкую область морпехов – Братчук

17:13

Новых "прилетов" не было но свет выключили: почему на самом деле ввели графики

17:02

"Другого выхода нет": назван самый реалистичный сценарий окончания войныВидео

16:35

Принц Уильям рассказал о "единственно правильном способе", которым он ест булочки

16:31

Не просто декор: для чего казаки вешали оружие над порогом или иконами

16:26

Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

16:15

Настоящее чудо: салат "Не Оливье" удивит даже опытных хозяекВидео

15:54

Свидание с другой: Мандзюк разорвала отношения с "Холостяком" Тереном

15:50

Всегда будет и чистой и блестеть: чем натереть деревянную мебель

15:44

План мира за 10 дней - на какую уступку пошла Украина и как отреагировал Путин

15:36

Украину охватит порывистый ветер и снег: когда наступит долгожданное потепление

15:19

Вызывает ожоги и даже смерть: в Украине заметили чрезвычайно ядовитое насекомое

14:57

"Свалил наповал": победительница Радиодиктанта раскритиковала текст и СумскуюВидео

Реклама
14:43

Четыре знака зодиака преодолеют большое разочарование в ноябре

14:20

Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти: эксперт объяснил, почему это реально

14:16

На светофоре может появиться четвертый цвет: какую функцию он будет выполнять

14:10

Пока мама заграницей: экс-супруг Денисенко забрал сына на семейную прогулкуВидео

14:02

"Как без него жить дальше": за что жена Дизеля Яценко винит себя после его смерти

14:01

Раз и навсегда: как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi

13:58

Гороскоп на завтра 28 октября: Овнам - хорошие новости, Скорпионам - успех

13:49

План о прекращении огня будет готов через 7-10 дней: Зеленский рассказал детали

13:43

15 шахедов и куча взрывов: Чернигов под массированным обстрелом РФ

13:35

В Кремле признались, зачем РФ испытывает новые ядерные ракеты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять