Ценный продукт в Украине стремительно дешевеет - цены нетипично летят вниз

Ассоциация производителей молока отметила нетипичную для конца года тенденцию падения цен на молоко и молочные продукты в мире.

Молоко дешевеет под давлением мировых цен / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Кухалейшвили:

Цены на молоко-сырье в Украине снижаются

Средние закупочные цены упали на 15-20 копеек за месяц

С 1 ноября продолжится удешевление

Цены на молоко-сырье в Украине снижаются из-за сочетания внутренних и мировых факторов. Средние закупочные цены на все сорта уменьшились на 15-20 копеек за месяц. Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По его словам, падение мировых цен на биржевые товары на экспортных рынках, увеличенное предложение молочных продуктов на складах и слабый спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий способствуют снижению закупочных цен на молоко. Кухалейшвилли прогнозирует, что с 1 ноября продолжится удешевление молока-сырья, особенно в хозяйствах, где цены сейчас находятся в верхнем коридоре.

По его мнению, в течение следующего полугодия ожидается постепенная распродажа значительных остатков молочных продуктов на складах в США и ЕС. Это может привести к позитивным изменениям на молочном рынке весной следующего года.

Какие цены на молоко в Украине

Для молока экстра сорта средняя цена составляет 17,25 грн за килограмм без НДС, что на 20 копеек меньше, чем в предыдущем месяце. В хозяйствах цены колеблются от 16,90 до 18,00 грн за килограмм без НДС.

Что касается молока высшего сорта, то средняя цена сейчас составляет 17,00 грн за килограмм без НДС, что на 15 копеек меньше, чем месяц назад. Цены на этот вид молока колеблются в пределах от 16,80 до 17,10 грн за килограмм.

Для молока первого сорта средняя закупочная цена снизилась на 15 копеек и составила 16,65 грн за килограмм без НДС. В хозяйствах минимальная цена осталась на уровне 16,50 грн, тогда как максимальная достигала 17,00 грн за килограмм.

В общем, средневзвешенная цена трех основных сортов молока составляет 17,17 грн за килограмм без НДС, что на 18 копеек меньше, чем в предыдущем месяце.

Кухалейшвили отмечает, что цены на молоко-сырье падают из-за низкого спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий, убыточности производства сухого молока и сливочного масла, а также снижения мировых цен на масло, что давит на внутренний рынок. В то же время в мире царит тенденция к падению цен на молоко и молочные продукты, что пока нетипично для конца года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие овощи незебаром подорожают - мнение эксперта

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль предупредил, что в Украине несколько продуктов ощутимо подорожают. По его прогнозу, стоимость некоторых овощей вырастет на 5-6 гривен. Речь идет о моркови, свекле, луке, капусте и чесноке.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, на этой неделе в Украине резко подорожали огурцы из-за сезонного сокращения предложения в тепличных хозяйствах. Цены выросли в среднем на 21% и сейчас составляют 90-110 грн/кг.

Также цены на тепличные помидоры в Украине растут третью неделю подряд из-за ограниченного предложения. Сейчас килограмм стоит 80-90 грн, что на 14% дороже, чем на прошлой неделе.

Кроме этого, в Украине зафиксировали рост цен на репчатый лук. Он подорожал, ведь часть урожая до сих пор не собрали с полей из-за неблагоприятных погодных условий.

Об источнике: Ассоциация производителей молока Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АВМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.

