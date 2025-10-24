Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Ценный продукт в Украине стремительно дешевеет - цены нетипично летят вниз

Руслана Заклинская
24 октября 2025, 23:57
85
Ассоциация производителей молока отметила нетипичную для конца года тенденцию падения цен на молоко и молочные продукты в мире.
Ценный продукт в Украине стремительно дешевеет - цены нетипично летят вниз
Молоко дешевеет под давлением мировых цен / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Кухалейшвили:

  • Цены на молоко-сырье в Украине снижаются
  • Средние закупочные цены упали на 15-20 копеек за месяц
  • С 1 ноября продолжится удешевление

Цены на молоко-сырье в Украине снижаются из-за сочетания внутренних и мировых факторов. Средние закупочные цены на все сорта уменьшились на 15-20 копеек за месяц. Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По его словам, падение мировых цен на биржевые товары на экспортных рынках, увеличенное предложение молочных продуктов на складах и слабый спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий способствуют снижению закупочных цен на молоко. Кухалейшвилли прогнозирует, что с 1 ноября продолжится удешевление молока-сырья, особенно в хозяйствах, где цены сейчас находятся в верхнем коридоре.

видео дня

По его мнению, в течение следующего полугодия ожидается постепенная распродажа значительных остатков молочных продуктов на складах в США и ЕС. Это может привести к позитивным изменениям на молочном рынке весной следующего года.

Какие цены на молоко в Украине

Для молока экстра сорта средняя цена составляет 17,25 грн за килограмм без НДС, что на 20 копеек меньше, чем в предыдущем месяце. В хозяйствах цены колеблются от 16,90 до 18,00 грн за килограмм без НДС.

Что касается молока высшего сорта, то средняя цена сейчас составляет 17,00 грн за килограмм без НДС, что на 15 копеек меньше, чем месяц назад. Цены на этот вид молока колеблются в пределах от 16,80 до 17,10 грн за килограмм.

Для молока первого сорта средняя закупочная цена снизилась на 15 копеек и составила 16,65 грн за килограмм без НДС. В хозяйствах минимальная цена осталась на уровне 16,50 грн, тогда как максимальная достигала 17,00 грн за килограмм.

В общем, средневзвешенная цена трех основных сортов молока составляет 17,17 грн за килограмм без НДС, что на 18 копеек меньше, чем в предыдущем месяце.

Кухалейшвили отмечает, что цены на молоко-сырье падают из-за низкого спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий, убыточности производства сухого молока и сливочного масла, а также снижения мировых цен на масло, что давит на внутренний рынок. В то же время в мире царит тенденция к падению цен на молоко и молочные продукты, что пока нетипично для конца года.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие овощи незебаром подорожают - мнение эксперта

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль предупредил, что в Украине несколько продуктов ощутимо подорожают. По его прогнозу, стоимость некоторых овощей вырастет на 5-6 гривен. Речь идет о моркови, свекле, луке, капусте и чесноке.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, на этой неделе в Украине резко подорожали огурцы из-за сезонного сокращения предложения в тепличных хозяйствах. Цены выросли в среднем на 21% и сейчас составляют 90-110 грн/кг.

Также цены на тепличные помидоры в Украине растут третью неделю подряд из-за ограниченного предложения. Сейчас килограмм стоит 80-90 грн, что на 14% дороже, чем на прошлой неделе.

Кроме этого, в Украине зафиксировали рост цен на репчатый лук. Он подорожал, ведь часть урожая до сих пор не собрали с полей из-за неблагоприятных погодных условий.

Читайте также:

Об источнике: Ассоциация производителей молока

Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АВМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

молоко продукты питания цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

00:44Мир
Впервые с 2022 года: в России начались серьезные проблемы

Впервые с 2022 года: в России начались серьезные проблемы

00:27Мир
"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский намекнул на тайные решения "Коалиции желающих"

"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский намекнул на тайные решения "Коалиции желающих"

23:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

Гороскоп на сегодня 25 октября: Весам - вознаграждение, Водолеям - крупная ссора

Гороскоп на сегодня 25 октября: Весам - вознаграждение, Водолеям - крупная ссора

Последние новости

01:44

Не настоящие: четыре знака зодиака, которые скрывают свое настоящее лицо

00:44

Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

00:27

Впервые с 2022 года: в России начались серьезные проблемы

24 октября, пятница
23:57

Ценный продукт в Украине стремительно дешевеет - цены нетипично летят вниз

23:50

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
23:35

Первая церемония роз: кто из девушек продолжит участие в "Холостяке"

23:04

"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский намекнул на тайные решения "Коалиции желающих"

22:55

Мой прекрасный: Марина Боржемская заинтриговала фото с мужчиной

22:40

Уже на подходе к Киеву: украинцев предупредили об угрозе нового удара

Реклама
22:33

Участница "Холостяка" внезапно покинула проект - причина известна

22:32

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

22:02

В Украине будут хранить и бронировать номерные знаки по-новому: что изменилось

21:38

"Диагностировали рак": одна из участниц "Холостяка" ошеломила своим признанием

21:38

Не могу принять: Мурик из Green Grey заговорил о смерти ДизеляВидео

21:19

Не ради похвалы, а от чистого сердца: пять самых щедрых знаков зодиака

21:12

Никакого запаха из раковин: простой лайфхак с лимоном и содой творит чудесаВидео

21:11

Чуть не сбила подругу: пьяная Бритни Спирс села за руль

20:51

Тарас Цымбалюк вывел одну из участниц шоу "Холостяк" - что случилось

20:36

У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

20:31

Ракеты Aster, самолеты Mirage и не только: Макрон пообещал мощную помощь Украине

Реклама
20:04

Впервые в истории: в Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус - где он будет ездить

20:00

Украинцев предупредили о реальной опасности: регионы будет заливать дождем и пойдет снег

19:51

"Хотел встретиться": на "Холостяк" пришла знакомая Тараса Цымбалюка

19:48

РФ хочет окончательно вывести из строя нашу энергосистему: Ступак назвал дедлайн

19:23

Украину накроют масштабные отключения света: появились графики на 25 октября

19:20

"Развлекай меня": почему Тарас Цымбалюк рассталася с Готочкиной

19:14

Иконы, возле которых опасно молиться в церкви: мольфар предостерег верующихВидео

19:10

Продвижение оккупантов и новая угроза для Украинымнение

19:00

Автопродление и без ТЦК: как изменятся отсрочки с 1 ноября

18:38

Как сказать на украинском "утрирую" - простой ответ, который знают не всеВидео

18:37

"Списал все, но не выдал": пользователей банкоматами Привата ждут сюрпризы

18:29

"Форсаж" возвращается: Вин Дизель заинтриговал кадрами со съемок боевика

18:03

"Вытаскивала своими руками": звезда Женского квартала рассказала о ранении брата

17:56

Людям, которые родились в эти три месяца, уготована высшая миссия

17:23

Путин внезапно отправил в США главного переговорщика - СМИ узнали, для чего

17:23

Пытал украинских пленных в Мордовии: "Доктор Зло" из расследования "Схем" попал под санкции ЕС

17:14

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

17:02

Королевский ужин из простых ингредиентов: рецепт шикарного блюда за 25 минут

16:58

"Несколько раз перечитал": Буданов назвал любимую книгу

16:57

Неожиданный выбор: Зеленская поразила образом на встрече с кронпринцессой

Реклама
16:45

Дмитровская поминальная суббота 2025: что ни в коем случае нельзя делать 25 октября

16:42

Водители смущены: на дорогах устанавливают странный желтый знак с кругом

16:29

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках магазина одежды за 25 секунд

16:24

Много россиян уничтожено: в Торском ВСУ после зачистки подняли украинский флаг

16:24

От аномального тепла до арктических морозов: зима готовит для украинцев метеорологические качели

16:04

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

15:56

"Кого-то там лайкнул": Леся Никитюк сказала, как познакомилась со своим женихом

15:54

Путин хочет гуманитарной катастрофы: Зеленский сделал тревожный прогноз на зиму

15:43

Так пиццу вы еще не готовили: рецепт вкусного перекуса за 25 минут

15:41

Часть городов Украины зимой будет без тепла: эксперт назвал важный нюанс

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять