Такого давно не было: в Украине установили космические цены на базовый продукт

Как изменились цены на помидоры за последнюю неделю / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили аналитики:

В Украине дорожают тепличные помидоры

Цены на помидоры приближаются к уровню 100 гривен за килограмм

Украинские комбинаты активно повышают цены на тепличные помидоры из-за ограниченного предложения этих овощей. Об этом сегодня, 24 октября, сообщили аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что цены на помидоры растут уже третью неделю подряд. Сегодня овощи предлагают к продаже по 80-90 гривен за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

Насколько изменились цены на тепличные помидоры за год

Аналитики утверждают, что по сравнению с октябрем 2024 года, в результате подорожания цен, помидоры в Украине в этом году стоят в среднем на 22% больше.

"При этом производители намерены и в дальнейшем повышать цены в данном сегменте при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта, объясняя свое решение ограниченным предложением продукции из местных комбинатов", - говорится в сообщении.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие овощи, кроме помидоров, также подорожают - мнение эксперта

Главред писал, что генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль предупредил, что в Украине ряд продуктов заметно подорожают. Ожидается, что стоимость некоторых овощей вырастет на 5-6 гривен. Речь идет о моркови, свекле, луке, капусте и чесноке.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что стоимость соли в украинских супермаркетах заметно выросла по сравнению не только с предыдущим месяцем, но и последними годами.

Ранее сообщалось, что в Украине в очередной раз повысились цены на огурцы. Основной причиной такого резкого подорожания стало сезонное сокращение предложения овощей в местных хозяйствах.

Накануне стало известно, что в Украине зафиксировали рост цен на репчатый лук. Аналитики объясняют, что лук подорожал, поскольку часть урожая до сих пор не собрали с полей из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому овощи постепенно портятся.

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

