Часть Украины засыплет мокрым снегом: где и когда ждать осадков

Синоптик сказал, что атмосферные фронты также станут причиной дождей.

Прогноз погоды на 25 и 26 октября / фото: УНИАН

Погода в Украине на выходных, 25-26 октября, будет дождливой, местами даже ожидается порывистый ветер и туман. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в последующие двое суток погодные условия в Украине будут определять влажные и относительно теплые воздушные массы средиземноморского происхождения.

"Атмосферные фронты с юго-запада Европы станут причиной дождей, местами значительных, а в южной части страны они могут сопровождаться слабой грозой. Температурный фон будет соответствовать климатической норме, в южных и центральных областях местами выше нормы на 1 - 3 °С", - подчеркнул он.

Погода в Украине 25 октября

В субботу в западных областях ночью и утром пройдет небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.

В северных областях ожидается дождливая погода. Ночью местами осадки будут значительными. Температура воздуха в течение суток прогнозируется в пределах +8...+13 °С.

В центральных областях ночью будет дождливо, местами осадки будут значительными. В отдельных пунктах возможна гроза. Днем без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +9...+14 °С.

В южных регионах Украины и Крыму ночью местами пройдут кратковременные дожди, временами с грозой. Днем без осадков. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +12...+17 °С.

В восточных областях пройдут дожди, местами значительные. Температура в течение суток ожидается +9...+14 °С.

Погода 25 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 26 октября

В воскресенье в западных регионах Украины ночью местами предполагается небольшой дождь с мокрым снегом, днем также ожидается влажная и пасмурная погода с небольшими дождями. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.

В северных регионах ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем +8...+13 °С.

В центральной части страны ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +12...+17 °С.

В южной части Украины ночью без осадков, возможен туман, в дневные часы в Одесской и Николаевской областях пройдут дожди, местами с грозой. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.

В восточных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем +10...+15 °С.

Погода 26 октября / фото: meteoprog

Какой будет зима в Украине

Специалисты MkWeather говорили, что зима в Украине будет рекордно холодной. Ожидаются сильные морозы и много снега.

Рассказывается, что начало зимы отметится относительно мягкой погодой, но в январе произойдет постепенное снижение температуры, которое перейдет в настоящие арктические морозы.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение на 24 октября. На Правобережье ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с, а в Карпатах - 25 м/с.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине в пятницу, 24 октября, изменится. Украинцев ждут умеренные дожди и усиление ветра.

Кроме того, она заявила, что в субботу, 25 октября, придет похолодание в западные и северные области. Ночью дожди будут по всей Украине, а днем задержатся в северных и восточных областях.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

