Часть Украины засыплет мокрым снегом: где и когда ждать осадков

Вы узнаете:
- Какой будет погода на выходных
- В каких регионах может выпасть мокрый снег
Погода в Украине на выходных, 25-26 октября, будет дождливой, местами даже ожидается порывистый ветер и туман. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, в последующие двое суток погодные условия в Украине будут определять влажные и относительно теплые воздушные массы средиземноморского происхождения.
"Атмосферные фронты с юго-запада Европы станут причиной дождей, местами значительных, а в южной части страны они могут сопровождаться слабой грозой. Температурный фон будет соответствовать климатической норме, в южных и центральных областях местами выше нормы на 1 - 3 °С", - подчеркнул он.
Погода в Украине 25 октября
В субботу в западных областях ночью и утром пройдет небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.
В северных областях ожидается дождливая погода. Ночью местами осадки будут значительными. Температура воздуха в течение суток прогнозируется в пределах +8...+13 °С.
В центральных областях ночью будет дождливо, местами осадки будут значительными. В отдельных пунктах возможна гроза. Днем без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +9...+14 °С.
В южных регионах Украины и Крыму ночью местами пройдут кратковременные дожди, временами с грозой. Днем без осадков. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +12...+17 °С.
В восточных областях пройдут дожди, местами значительные. Температура в течение суток ожидается +9...+14 °С.
Погода в Украине 26 октября
В воскресенье в западных регионах Украины ночью местами предполагается небольшой дождь с мокрым снегом, днем также ожидается влажная и пасмурная погода с небольшими дождями. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.
В северных регионах ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем +8...+13 °С.
В центральной части страны ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +12...+17 °С.
В южной части Украины ночью без осадков, возможен туман, в дневные часы в Одесской и Николаевской областях пройдут дожди, местами с грозой. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.
В восточных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем +10...+15 °С.
Какой будет зима в Украине
Специалисты MkWeather говорили, что зима в Украине будет рекордно холодной. Ожидаются сильные морозы и много снега.
Рассказывается, что начало зимы отметится относительно мягкой погодой, но в январе произойдет постепенное снижение температуры, которое перейдет в настоящие арктические морозы.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение на 24 октября. На Правобережье ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с, а в Карпатах - 25 м/с.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине в пятницу, 24 октября, изменится. Украинцев ждут умеренные дожди и усиление ветра.
Кроме того, она заявила, что в субботу, 25 октября, придет похолодание в западные и северные области. Ночью дожди будут по всей Украине, а днем задержатся в северных и восточных областях.
Читайте также:
- Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подскочил: новый курс валют
- Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября
- Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред