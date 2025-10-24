Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Часть Украины засыплет мокрым снегом: где и когда ждать осадков

Мария Николишин
24 октября 2025, 12:35
207
Синоптик сказал, что атмосферные фронты также станут причиной дождей.
Часть Украины засыплет мокрым снегом: где и когда ждать осадков
Прогноз погоды на 25 и 26 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на выходных
  • В каких регионах может выпасть мокрый снег

Погода в Украине на выходных, 25-26 октября, будет дождливой, местами даже ожидается порывистый ветер и туман. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в последующие двое суток погодные условия в Украине будут определять влажные и относительно теплые воздушные массы средиземноморского происхождения.

видео дня

"Атмосферные фронты с юго-запада Европы станут причиной дождей, местами значительных, а в южной части страны они могут сопровождаться слабой грозой. Температурный фон будет соответствовать климатической норме, в южных и центральных областях местами выше нормы на 1 - 3 °С", - подчеркнул он.

Погода в Украине 25 октября

В субботу в западных областях ночью и утром пройдет небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.

В северных областях ожидается дождливая погода. Ночью местами осадки будут значительными. Температура воздуха в течение суток прогнозируется в пределах +8...+13 °С.

В центральных областях ночью будет дождливо, местами осадки будут значительными. В отдельных пунктах возможна гроза. Днем без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +9...+14 °С.

В южных регионах Украины и Крыму ночью местами пройдут кратковременные дожди, временами с грозой. Днем без осадков. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +12...+17 °С.

В восточных областях пройдут дожди, местами значительные. Температура в течение суток ожидается +9...+14 °С.

Часть Украины засыплет мокрым снегом: где и когда ждать осадков
Погода 25 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 26 октября

В воскресенье в западных регионах Украины ночью местами предполагается небольшой дождь с мокрым снегом, днем также ожидается влажная и пасмурная погода с небольшими дождями. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.

В северных регионах ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем +8...+13 °С.

В центральной части страны ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +12...+17 °С.

В южной части Украины ночью без осадков, возможен туман, в дневные часы в Одесской и Николаевской областях пройдут дожди, местами с грозой. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.

В восточных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем +10...+15 °С.

Часть Украины засыплет мокрым снегом: где и когда ждать осадков
Погода 26 октября / фото: meteoprog

Какой будет зима в Украине

Специалисты MkWeather говорили, что зима в Украине будет рекордно холодной. Ожидаются сильные морозы и много снега.

Рассказывается, что начало зимы отметится относительно мягкой погодой, но в январе произойдет постепенное снижение температуры, которое перейдет в настоящие арктические морозы.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение на 24 октября. На Правобережье ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с, а в Карпатах - 25 м/с.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине в пятницу, 24 октября, изменится. Украинцев ждут умеренные дожди и усиление ветра.

Кроме того, она заявила, что в субботу, 25 октября, придет похолодание в западные и северные области. Ночью дожди будут по всей Украине, а днем задержатся в северных и восточных областях.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Житомирщине мужчина в поезде взорвал гранату, есть погибшие и раненые - СМИ

На Житомирщине мужчина в поезде взорвал гранату, есть погибшие и раненые - СМИ

13:30Украина
Россияне прицельно бьют по домам: появились жуткие кадры обстрела Херсона

Россияне прицельно бьют по домам: появились жуткие кадры обстрела Херсона

13:28Украина
В Украине серьезный дефицит газа: нардеп призвал отложить начало отопительного сезона

В Украине серьезный дефицит газа: нардеп призвал отложить начало отопительного сезона

12:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

Последние новости

13:30

На Житомирщине мужчина в поезде взорвал гранату, есть погибшие и раненые - СМИ

13:28

Россияне прицельно бьют по домам: появились жуткие кадры обстрела ХерсонаФото

13:18

Так делали еще наши бабушки: как избавиться от мышей и крыс в погребеВидео

13:15

Котлеты без мясорубки и возни: уникальный рецептВидео

13:01

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
12:58

В Украине серьезный дефицит газа: нардеп призвал отложить начало отопительного сезона

12:55

Урожай будет через месяц: как вырастить клубнику дома на подоконнике

12:50

Чай с российским привкусом: кто стоит за популярными брендами чая - расследование

12:47

У россиян массово погас свет после дерзкой атаки дронов: первые детали

Реклама
12:35

Часть Украины засыплет мокрым снегом: где и когда ждать осадков

12:33

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Овнам - заглянуть в себя, Водолеям - подумать о теле

12:30

"Десятки погибших": Дмитрий Дикусар обратился к украинцам и сделал заявление

12:16

Впал в кому после мобилизации: в Киеве в ТЦК умер парень

12:10

Придут беды, несчастья и проблемы: в какие годы нельзя праздновать День рождения

12:00

Зона опасности расширяется: Валерий Яковенко - о рисках дальнобойных КАБ и FPV-дронов

11:57

Учитывается ли стаж при работе на полставки: важные нюансы для пенсии

11:56

Партия Порошенко на 5 лет "оккупировала" помещение в центре Киева и зарабатывала на субаренде — военный о выселении "Евросолидарности"

11:47

Под завалами ищут людей: Россия обстреляла КАБами Харьков, есть раненые

11:44

Вид удивляет многих: в Украине нашли необычный, но очень редкий грибВидео

11:38

Сразу несколько переломов: Анна Саливанчук попала в больницу с сыном

Реклама
11:25

Газ могут отключать по часам: почему это опаснее, чем веерные отключения светаВидео

11:24

"Она покинула проект": участница "Холостяка" слила правду о шоу

11:17

"Идут бои за каждый двор": в ВСУ сказали, где на фронте обостряется ситуация

11:02

День зимнего солнцестояния 2025: когда будет и чего категорически нельзя делать в эту дату

10:53

Киев под давлением: в США рассказали, как Трамп добивается мирных переговоров

10:41

Наемники закончились, РФ отправляет на фронт штурмовые роты из женщин - Атеш

10:34

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

10:33

"Жил с проститутками": Бедняков передал язвительный привет предательнице Тодоренко

10:28

Одни регионы будет заливать дождями, а в других будет потепление: прогноз погоды на выходные

10:23

Скорлупа будет "слетать" сама: что надо добавить в воду при варке яиц

10:20

В РФ скончался легендарный КВНщик из Пятигорска

10:03

Жесткие санкции пока в резерве: почему Трамп выбрал средний вариант давления на РФ - WSJ

09:58

Резкая смена риторики РФ: в ISW рассказали, почему Путин и Медведев "атакуют" Трампа после санкций

09:48

Звезда "Женского квартала" показала своего бойфренда - детали

09:45

Цена уже перевалила за 100 гривен: в Украине неуклонно дорожает один продукт

09:29

В Германии призывают ограничить въезд для молодых украинцев: в чем причина

09:28

Таким вы это блюдо точно не видели: рецепт шубы в розовых блинахВидео

09:08

Вопреки всему: знаки зодиака, которые поступают по-своему и не следуют правилам

08:42

Часть россиян осталась без света: ночью дроны атаковали две области РФВидео

08:22

Смогут ли санкции США заставить Путина прекратить войну: появился прогноз аналитиков

Реклама
08:10

Провал РФ на фронте и потери оккупантов в октябремнение

07:40

Дрон попал в жилой дом в Херсоне, Кировоградщина - без света: последствия ночной атаки

06:57

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речьВидео

06:21

Денег на выплаты СВОшникам нет: как Украина бьет по ахиллесовой пяте Кремлямнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

05:30

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликтВидео

04:56

Гороскоп на завтра 25 октября: Весам - вознаграждение, Водолеям - крупная ссора

04:34

Неприятный запах исчезнет из холодильника за три часа: что нужно сделать

04:00

"Чтобы больше такое не ляпала": Леся Никитюк обратилась к известной актрисе

03:30

Судьба готовит подарок: трех знаков зодиака скоро ждет всплеск богатства

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять