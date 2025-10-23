Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

Укрэнерго будет применять ограничения электроэнергии и для бытовых потребителей, и для промышленности.

Графики отключений на 24 октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

Графики почасовых отключений 24 октября будут действовать с 07:00 до 23:00

Украинцам будут выключать свет в объемах от 1,5 до 2,5 очередей

Причина - последствия массированных ракетно-дронных атак РФ

В пятницу, 24 октября, в отдельных регионах Украины будут применять ограничения электроэнергии. Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Причина введения ограничений - последствия массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты", - пояснили в компании.

По данным Укрэнерго, для населения предусмотрены почасовые отключения объемом от 1,5 до 2,5 очередей, в зависимости от региона. Графики будут действовать с 07:00 до 23:00.

Для промышленности будут применяться ограничения мощности в тот же промежуток времени - с 07:00 до 23:00.

"Объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призвали в Укрэнерго.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Что будет со светом зимой - мнение эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду заявил, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью для Украины, особенно если зима будет холодной. По его словам, в пиковые периоды нагрузки украинцы могут оставаться без света до 20 часов в сутки.

"Как это было в прошлом году: некоторые тогда смеялись и говорили: "Какие минус 20 часов без света - это все фантазии". Но это не фантазии. Просто зима в прошлом году была теплой - еще раз подчеркну. А если зима будет обычной, то эти "минус 20 часов" могут стать абсолютной реальностью", - считает эксперт.

Корольчук отмечает, что такие длительные отключения не станут ежедневными, но в самые сложные периоды холодов энергосистема может не выдержать нагрузки или потерять баланс из-за массированных атак России по объектам энергетики. В таком случае продолжительность отключений будет существенно расти. Эксперт предполагает, что из 90 зимних дней несколько недель могут пройти в условиях критических ограничений электроснабжения.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, в Украине из-за новой массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру 23 октября во многих областях ввели отключения электроэнергии. Как сообщили в "Укрэнерго", с 07:00 до 23:00 одновременно могут обесточивать до трех очередей потребителей.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия планирует атаковать энергосистему Украины этой зимой, чтобы оставить страну без света и тепла. Он отметил, что в США понимают намерения РФ и готовы помочь Украине пройти отопительный сезон.

Как сообщал Главред, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев предупредил, что Киев может оставаться без света по несколько дней, как это уже случалось прошлой зимой. Полный блэкаут в столице маловероятен, однако локальные длительные отключения вполне возможны.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

