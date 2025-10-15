Отключения света в Украине: директор ЦИЭ раскрыл причины и сделал прогноз на зиму

Александр Харченко предупредил, что украинцам уже сейчас следует экономить электроэнергию.

Какова причина аварийных отключений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

Аварийные отключения вызвало похолодание, ремонты АЭС и ремонт ТЭС

Импорт электроэнергии еще не запущен в нужных объемах

Зима будет сложной

Причиной аварийных отключений электроэнергии в Украине стал резкий скачок потребления на фоне похолодания, технические работы на атомных станциях и последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Резкий рост потребления в ситуации, когда не все атомные энергоблоки в работе (два завершают ремонты), а часть тепловой генерации повреждена последними атаками, в том числе в наиболее дефицитных регионах, привели к графикам аварийных отключений", - написал Харченко.

По его словам, европейские соседи Украины сейчас тоже имеют ограниченные возможности для аварийной помощи - потребление электроэнергии у них выросло из-за аналогичного похолодания. Коммерческий импорт также пока не запущен в необходимых объемах, ведь энергетики не ожидали такой стремительной нагрузки уже в середине октября.

"Зима будет сложной и вспоминать об экономии электроэнергии уже надо начинать", - отметил Харченко.

В то же время Укрэнерго объясняло, что причиной аварийных отключений являются последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру. По словам энергетиков, во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда аварийные отключения отменили

Около 22:40 ДТЭК сообщило об отмене графиков аварийных отключений в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесский областях. По данным Львовоблэнерго, НЭК "Укрэнерго" приказало прекратить применение графиков аварийных отключений.

"В срок до 30 мин электроснабжение всем потребителям будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Стоит ли готовиться к блэкаутам - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", специалист по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар поделился в интервью Главреду прогнозом относительно состояния украинской энергетики осенью и зимой и дал оценку риска блэкаутов.

По его словам, Россия изменила тактику ударов, сосредоточившись на локальных объектах энергетики в приграничных и прифронтовых регионах. Под прицелом РФ - Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.

Аварийные отключения в Украине - что известно

Напомним, 10 октября российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины, в результате которого только в Киеве без света остались более 800 тысяч абонентов. Новые аварийные отключения, произошедшие в эту среду, охватили всю территорию Украины, кроме Донецкой области и части Черниговщины.

Бывший министр энергетики Ольга Буславец уточнила в комментарии Интерфакс-Украина, что из-за атаки РФ две тепловые электростанции на Левобережье полностью остановлены, а Киевские ТЭЦ потеряли около 300 МВт мощности. Кроме того, Ровенская АЭС не запустила один из энергоблоков в запланированный срок, его планируют ввести в эксплуатацию в конце недели.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что из-за новых российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине возможны перебои с электроснабжением. По его словам, государство готово начать импорт электроэнергии из ЕС в случае необходимости.



О песроне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

