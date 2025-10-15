Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Отключения света в Украине: директор ЦИЭ раскрыл причины и сделал прогноз на зиму

Руслана Заклинская
15 октября 2025, 23:22
122
Александр Харченко предупредил, что украинцам уже сейчас следует экономить электроэнергию.
Отключения света в Украине: директор ЦИЭ раскрыл причины и сделал прогноз на зиму
Какова причина аварийных отключений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Аварийные отключения вызвало похолодание, ремонты АЭС и ремонт ТЭС
  • Импорт электроэнергии еще не запущен в нужных объемах
  • Зима будет сложной

Причиной аварийных отключений электроэнергии в Украине стал резкий скачок потребления на фоне похолодания, технические работы на атомных станциях и последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Резкий рост потребления в ситуации, когда не все атомные энергоблоки в работе (два завершают ремонты), а часть тепловой генерации повреждена последними атаками, в том числе в наиболее дефицитных регионах, привели к графикам аварийных отключений", - написал Харченко.

видео дня

По его словам, европейские соседи Украины сейчас тоже имеют ограниченные возможности для аварийной помощи - потребление электроэнергии у них выросло из-за аналогичного похолодания. Коммерческий импорт также пока не запущен в необходимых объемах, ведь энергетики не ожидали такой стремительной нагрузки уже в середине октября.

"Зима будет сложной и вспоминать об экономии электроэнергии уже надо начинать", - отметил Харченко.

В то же время Укрэнерго объясняло, что причиной аварийных отключений являются последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру. По словам энергетиков, во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда аварийные отключения отменили

Около 22:40 ДТЭК сообщило об отмене графиков аварийных отключений в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесский областях. По данным Львовоблэнерго, НЭК "Укрэнерго" приказало прекратить применение графиков аварийных отключений.

"В срок до 30 мин электроснабжение всем потребителям будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Стоит ли готовиться к блэкаутам - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", специалист по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар поделился в интервью Главреду прогнозом относительно состояния украинской энергетики осенью и зимой и дал оценку риска блэкаутов.

По его словам, Россия изменила тактику ударов, сосредоточившись на локальных объектах энергетики в приграничных и прифронтовых регионах. Под прицелом РФ - Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.

Аварийные отключения в Украине - что известно

Напомним, 10 октября российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины, в результате которого только в Киеве без света остались более 800 тысяч абонентов. Новые аварийные отключения, произошедшие в эту среду, охватили всю территорию Украины, кроме Донецкой области и части Черниговщины.

Бывший министр энергетики Ольга Буславец уточнила в комментарии Интерфакс-Украина, что из-за атаки РФ две тепловые электростанции на Левобережье полностью остановлены, а Киевские ТЭЦ потеряли около 300 МВт мощности. Кроме того, Ровенская АЭС не запустила один из энергоблоков в запланированный срок, его планируют ввести в эксплуатацию в конце недели.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что из-за новых российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине возможны перебои с электроснабжением. По его словам, государство готово начать импорт электроэнергии из ЕС в случае необходимости.

Читайте также:

О песроне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет новости Украины отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отключения света в Украине: директор ЦИЭ раскрыл причины и сделал прогноз на зиму

Отключения света в Украине: директор ЦИЭ раскрыл причины и сделал прогноз на зиму

23:22Украина
Самолет министра войны США подал сигнал бедствия над Атлантикой - что произошло

Самолет министра войны США подал сигнал бедствия над Атлантикой - что произошло

21:56Мир
БпЛА дважды ударили по многоэтажке и Новой почте: детали вражеской атаки по Нежину

БпЛА дважды ударили по многоэтажке и Новой почте: детали вражеской атаки по Нежину

21:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

Последние новости

23:22

Отключения света в Украине: директор ЦИЭ раскрыл причины и сделал прогноз на зиму

22:54

Большинство хозяев даже не догадываются - как понять, что кот несчастенВидео

22:40

Черный список" приборов: какие гаджеты "убивают" предохранитель прикуривателя

22:14

Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

21:56

Самолет министра войны США подал сигнал бедствия над Атлантикой - что произошло

Два сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от ПутинаДва сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от Путина
21:36

БпЛА дважды ударили по многоэтажке и Новой почте: детали вражеской атаки по Нежину

21:34

Как избавиться от влаги в погребе: простой "бабушкин" лайфхак, который работает

20:07

Похищали людей, били и требовали деньги: на Тернопольщине задержали группу военныхФото

20:00

Может реально приблизить конец войны: раскрыто, что готовит Украина

Реклама
19:53

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

19:49

Украинская блогерша потеряла более 6 миллионов гривен: стала известна новая схема мошенниковВидео

19:47

Кратковременное потепление накроет Украину: названа дата похолодания со снегом и дождем

19:33

Безобидная вещь из гардероба становится опасной за рулем - что не стоит носить в авто

19:30

"Как до войны больше не будет": известно, какая новая реальность ждет украинцев

19:10

РФ разрешила привлекать резервистов за рубежом: где Путин планирует их использоватьмнение

18:26

Уже до конца года: главный для украинцев продукт ощутимо подорожает

18:19

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

18:13

Министр войны США пригрозил РФ и сделал заявление о завершении войны в УкраинеВидео

18:10

Порошенко выдал государственные РЭБы за собственную помощь армии, – заявление военного

17:57

"Не принимают ни свои, ни чужие": Дорн сделал скандальные заявления об Украине

Реклама
17:52

Украина могла уже давно победить в войне, но все решил один нюанс - БудановВидео

17:34

Украинцам пересчитают тарифы на доставку газа: как узнать сумму уже сейчас

17:29

"Я бы с удовольствием его потревожил": Усик получил неожиданный вызов

16:56

РФ не отправит всю технику в Украину: раскрыт более "выгодный" план оккупантовВидео

16:54

"Не умеют опускать якорь": генсек НАТО Рютте удивил заявлением о россиянахВидео

16:48

Грызуны обходят стороной: автор раскрыл простые народные методы защиты деревьевВидео

16:41

В XIX веке в Украине появилась пирамида: где она находится и кому принадлежалаВидео

16:38

Насколько древней является история Украины: почему идея Орианы до сих пор популярна

16:31

Евро продолжает безумно расти: новый курс валют на 16 октября

16:05

Почему россияне имеют успехи на фронте: в НАТО назвали главные причины

15:59

Хотела "по тихому": Лобода тайно выступила для известного российского футболистаВидео

15:52

Коробка передач будет служить дольше: что нужно сделать водителям в пробке

15:43

Штраф за забор: кого в Украине могут наказать на кругленькую сумму

15:25

Со стороны Беларуси есть угроза: Зеленский предупредил о намерениях врага

15:15

Войска Путина штурмуют район под Купянском: военные рассказали, что происходитВидео

15:11

Секрет скрывали 90 лет - находка в центре Киева меняет учебники историиВидео

15:04

Проблема большинства женщин: что должно быть в шкафу современной женщины

14:55

"Интересы страны": в Кремле ответили Трампу и традиционно обвинили Украину

14:43

Зима без укусов: куда на самом деле исчезают комары во время зимних холодов

14:34

Страну накрыл мощный и затяжной шторм: когда закончится магнитная буря

Реклама
14:24

Стояла над детьми с ножом: бывший муж Бритни Спирс вспомнил жуткий инцидент

14:19

"Осознайте это": певец-воин Хлывнюк эмоционально обратился к украинцам

14:14

Пять маленьких хитростей iOS 26, которые сделают ваш iPhone лучше

14:07

Какой будет война в 2026-м и новый фронт Путина в Европе: Коваленко сделал прогнозВидео

14:05

Имели ли ваши предки тяжелую судьбу: путь рода спрятан в фамилии

13:47

Как быстро почистить грецкие орехи без молотка: быстрый и действенный лайфхакВидео

13:47

Дочь в коме 11 лет: как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского

13:17

Хотят взять в кольцо: оккупанты активизировались на новом отрезке фронта, детали

13:08

Почему Леся Украинка стала ключевой фигурой в российской пропаганде: объяснение исследователя

13:06

"Может загуляю": Алина Гросу призналась, чего боится в отношениях с мужем

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять