"Невозможно спрогнозировать сроки": в Украине вводят графики отключений света

Алексей Тесля
10 октября 2025, 07:51обновлено 10 октября, 08:22
Решение об отключениях было принято по указанию НЭК "Укрэнерго" в связи с повреждениями.
'Невозможно спрогнозировать сроки': в Украине вводят графики отключений света
В Украине вводят графики аварийных отключений / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Главное:

  • Вводятся графики аварийных отключений электрической энергии
  • Невозможно спрогнозировать, как долго будет отсутствовать электроэнергия

В Украине вводят графики аварийных отключений электрической энергии после массированной атаки страны-агрессора РФ в ночь на пятницу, 10 октября.

В Сумской области из-за последствий ночной российской атаки на энергетическую инфраструктуру были введены графики аварийных отключений электроэнергии, сообщает "Сумыоблэнерго".

Согласно информации, решение об отключениях было принято по указанию НЭК "Укрэнерго" в связи с повреждениями, нанесёнными энергетическим объектам региона в результате обстрелов.

Аварийные отключения применяются в экстренных ситуациях, когда необходимо оперативно снизить нагрузку на электросеть. При этом точно спрогнозировать, как долго будет отсутствовать электроэнергия, невозможно.

"В настоящее время графики аварийных отключений действуют на 10 очередей потребителей", - отметили в облэнерго.

Также отмечается, что очередность потребителей в аварийных отключениях отличается от плановых почасовых графиков, поэтому отключения могут происходить вне установленного ранее порядка.

Как уточнили в компании ДТЭК, экстренные аварийные отключения ввели в Киевской области после массированного удара РФ по Украине.

"Графики отключений при этом не действуют", - уточнили в ДТЭК.

Кроме того, также сообщается о том, что в Полтавской и Харьковской областях также применяют аварийные отключения света

Отключения в Киеве: подробности

Как сообщалось, часть столицы осталась без света после ночной атаки, сообщил энергохолдинг "ДТЭК" в пятницу.

"Уже работаем над восстановлением питания - сначала для объектов критической инфраструктуры", - отметили в компании.

Энергетики оценят масштабы повреждений, как только позволит ситуация с безопасностью, чтобы вернуть свет как можно скорее.

Ранее Главред писал о том, что армия РФ нанесла серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Напомним, в ночь на 5 октября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В результате вражеского обстрела часть Львова осталась без света.

Как сообщалось, ранее стало известно, что российские оккупанты атаковали объект энергетики, после чего в Черниговской области возникли серьезные перебои со светом.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Сумская область веерные отключения отключения света электроэнергия
