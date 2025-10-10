'Невозможно спрогнозировать сроки': в Украине вводят графики отключений света

Решение об отключениях было принято по указанию НЭК "Укрэнерго" в связи с повреждениями.

В Украине вводят графики аварийных отключений

Вводятся графики аварийных отключений электрической энергии

Невозможно спрогнозировать, как долго будет отсутствовать электроэнергия

В Украине вводят графики аварийных отключений электрической энергии после массированной атаки страны-агрессора РФ в ночь на пятницу, 10 октября.

В Сумской области из-за последствий ночной российской атаки на энергетическую инфраструктуру были введены графики аварийных отключений электроэнергии, сообщает "Сумыоблэнерго".

Согласно информации, решение об отключениях было принято по указанию НЭК "Укрэнерго" в связи с повреждениями, нанесёнными энергетическим объектам региона в результате обстрелов.

Аварийные отключения применяются в экстренных ситуациях, когда необходимо оперативно снизить нагрузку на электросеть. При этом точно спрогнозировать, как долго будет отсутствовать электроэнергия, невозможно.

"В настоящее время графики аварийных отключений действуют на 10 очередей потребителей", - отметили в облэнерго.

Также отмечается, что очередность потребителей в аварийных отключениях отличается от плановых почасовых графиков, поэтому отключения могут происходить вне установленного ранее порядка.

Как уточнили в компании ДТЭК, экстренные аварийные отключения ввели в Киевской области после массированного удара РФ по Украине.

"Графики отключений при этом не действуют", - уточнили в ДТЭК.

Кроме того, также сообщается о том, что в Полтавской и Харьковской областях также применяют аварийные отключения света

Отключения в Киеве: подробности

Как сообщалось, часть столицы осталась без света после ночной атаки, сообщил энергохолдинг "ДТЭК" в пятницу.

"Уже работаем над восстановлением питания - сначала для объектов критической инфраструктуры", - отметили в компании.

Энергетики оценят масштабы повреждений, как только позволит ситуация с безопасностью, чтобы вернуть свет как можно скорее.

Ранее Главред писал о том, что армия РФ нанесла серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Напомним, в ночь на 5 октября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В результате вражеского обстрела часть Львова осталась без света.

Как сообщалось, ранее стало известно, что российские оккупанты атаковали объект энергетики, после чего в Черниговской области возникли серьезные перебои со светом.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

