РФ била по жилым домам в Запорожье: что известно о жертве, раненых и прилетах

Алексей Тесля
5 октября 2025, 08:22
По областному центру было нанесено не менее 10 ударов, в результате были попадания в жилые дома.
РФ массированно била по Запорожью

Главное:

  • В Запорожье известно о погибшей и раненых
  • РФ атаковала жилые дома

Серия взрывов прогремела в Запорожье после массированного удара РФ, в результате известно о погибшей и раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он уточнил, что в Запорожье в результате прилетов пострадали не менее девяти человек, среди них - 16-летняя девушка. По информации Федорова, погибла женщина.

По его данным, по областному центру было нанесено не менее 10 ударов. В результате были попадания в дома, возникли пожары и произошло возгорание на одном из предприятий. Кроме того, в городе есть перебои со светом и водой.

Инфографика: Главред

"Выбитые окна в многоэтажках, сгоревшие автомобили, разрушение двора частного дома - таковы последствия вражеской атаки на Запорожье", - написал он.

Федоров отметил, что в результате ударов РФ пострадали три района Запорожья.

  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью
Напомним, в ночь на 5 октября Россия совершила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".

Ранее сообщалось, что массированный удар нанесла РФ по Львову в ночь на воскресенье, 5 октября. В результате в городе масштабные пожары. Около пяти утра во Львове прозвучала серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов.

Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре, а именно по пассажирскому поезду сообщением Шостка-Киев.

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

