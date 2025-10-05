РФ била по жилым домам в Запорожье: что известно о жертве, раненых и прилетах

Главное:
- В Запорожье известно о погибшей и раненых
- РФ атаковала жилые дома
Серия взрывов прогремела в Запорожье после массированного удара РФ, в результате известно о погибшей и раненых.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Он уточнил, что в Запорожье в результате прилетов пострадали не менее девяти человек, среди них - 16-летняя девушка. По информации Федорова, погибла женщина.
По его данным, по областному центру было нанесено не менее 10 ударов. В результате были попадания в дома, возникли пожары и произошло возгорание на одном из предприятий. Кроме того, в городе есть перебои со светом и водой.
"Выбитые окна в многоэтажках, сгоревшие автомобили, разрушение двора частного дома - таковы последствия вражеской атаки на Запорожье", - написал он.
Федоров отметил, что в результате ударов РФ пострадали три района Запорожья.
РФ бьет по Украине - новости по теме
Напомним, в ночь на 5 октября Россия совершила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".
Ранее сообщалось, что массированный удар нанесла РФ по Львову в ночь на воскресенье, 5 октября. В результате в городе масштабные пожары. Около пяти утра во Львове прозвучала серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов.
Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре, а именно по пассажирскому поезду сообщением Шостка-Киев.
Читайте также:
- После ударов РФ в Украине вводят графики отключения света: где действуют ограничения
- Каким городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз
- Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 - Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред