Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"

РФ ударила по Львову ракетами и дронами, в городе прогремели мощные взрывы.

РФ массированно ударила по Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, Picryl

Главное:

Утром во Львове прозвучала серия взрывов

РФ била "Кинжалами" "Калибрами" и дронами в направлении Львова

В городе приостановлена работа общественного транспорта, часть Львова без электроснабжения

Массированный ракетно-дроновый удар по Украине нанесла страна-агрессор РФ в ночь на воскресенье, 5 октября.

Около пяти утра во Львове прозвучала серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов. "Во Львове слышна повторная серия взрывов. Работает ПВО", - написал мэр Львова Андрей Садовый.

Впоследствии появились данные о повторной серии взрывов во Львове.

"Львов. Держитесь подальше от окон", - сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

При этом Воздушные силы сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Позднее военные предупредили о пусках ракет "Кинжал" в направлении западных областей, в частности Львова.

/ Инфографика: Главред

Вместе с тем также сообщалось о пусках РФ крылатых ракет "Калибр" с морских носителей по направлению западных областей Украины.

Как уточнил мэр Львова, в результате ракетно-дронового удара РФ, в городе приостановлена работа общественного транспорта. По его словам, часть города осталась без электроснабжения.

РФ массированно атакует западные регионы

Вместе с тем Воздушные силы сообщали о движении "Кинжалов" в направлении Ровенской области. Позднее появились первые сообщения о взрывах на Ровенщине.

"В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного", – говорится в сообщении.

Рано утром в воскресенье в Ивано-Франковске также прогремели взрывы. В ВСУ предупреждали о запуске в направлении региона крылатых ракет.

"Воздушная тревога продолжается! Враг продолжает атаковать Прикарпатье. Находитесь в безопасных местах!", – предупредила глава ОВА Светлана Онищук.

Предварительно звуки взрывов слышали в районе Рогатина и Галича. Кроме того, утром в воскресенье в Бурштыне слышали новые взрывы. Город находился под атакой крылатых ракет.

Массированные удары РФ по Украине - новости по теме

В ночь на 5 октября Россия совершила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".

Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре, а именно по пассажирскому поезду сообщением Шостка-Киев.

Напомним, ранее Россия атаковала Черниговскую и Днепропетровскую области. В частности, российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения.

Читайте также:

О персоне: Андрей Садовый Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.

