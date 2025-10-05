Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"

Алексей Тесля
5 октября 2025, 07:21
86
РФ ударила по Львову ракетами и дронами, в городе прогремели мощные взрывы.
Чем опасна ракета кинжал
РФ массированно ударила по Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, Picryl

Главное:

  • Утром во Львове прозвучала серия взрывов
  • РФ била "Кинжалами" "Калибрами" и дронами в направлении Львова
  • В городе приостановлена работа общественного транспорта, часть Львова без электроснабжения

Массированный ракетно-дроновый удар по Украине нанесла страна-агрессор РФ в ночь на воскресенье, 5 октября.

Около пяти утра во Львове прозвучала серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов. "Во Львове слышна повторная серия взрывов. Работает ПВО", - написал мэр Львова Андрей Садовый.

видео дня

Впоследствии появились данные о повторной серии взрывов во Львове.

"Львов. Держитесь подальше от окон", - сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

При этом Воздушные силы сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Позднее военные предупредили о пусках ракет "Кинжал" в направлении западных областей, в частности Львова.

ракета кинджал кинжал инфографика
/ Инфографика: Главред

Вместе с тем также сообщалось о пусках РФ крылатых ракет "Калибр" с морских носителей по направлению западных областей Украины.

Как уточнил мэр Львова, в результате ракетно-дронового удара РФ, в городе приостановлена работа общественного транспорта. По его словам, часть города осталась без электроснабжения.

РФ массированно атакует западные регионы

Вместе с тем Воздушные силы сообщали о движении "Кинжалов" в направлении Ровенской области. Позднее появились первые сообщения о взрывах на Ровенщине.

"В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного", – говорится в сообщении.

Рано утром в воскресенье в Ивано-Франковске также прогремели взрывы. В ВСУ предупреждали о запуске в направлении региона крылатых ракет.

"Воздушная тревога продолжается! Враг продолжает атаковать Прикарпатье. Находитесь в безопасных местах!", – предупредила глава ОВА Светлана Онищук.

Предварительно звуки взрывов слышали в районе Рогатина и Галича. Кроме того, утром в воскресенье в Бурштыне слышали новые взрывы. Город находился под атакой крылатых ракет.

Массированные удары РФ по Украине - новости по теме

В ночь на 5 октября Россия совершила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".

Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре, а именно по пассажирскому поезду сообщением Шостка-Киев.

Напомним, ранее Россия атаковала Черниговскую и Днепропетровскую области. В частности, российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения.

Читайте также:

О персоне: Андрей Садовый

Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Львова Андрей Садовый Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"

07:21Украина
РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"

05:39Украина
Летят сотни "Шахедов", Ту-95 уже на старте: высока угроза массированной атаки

Летят сотни "Шахедов", Ту-95 уже на старте: высока угроза массированной атаки

22:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных перемен

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных перемен

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - разочарование, Тиграм - срыв

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - разочарование, Тиграм - срыв

Последние новости

07:21

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"

05:48

"Будет замечательным папой": победительница "Холостяка" сделала важное заявление

05:39

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"Фото

05:16

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

04:30

Поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется финансовая фортуна 5 октября

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
04:00

Как за 10 минут подготовить розы к зиме: полезный и простой лайфхак

03:31

Худшие решения для маленького помещения: в какие цвета не стоит красить кухню

03:02

Как посеять морковь, чтобы потом не прореживать: два хитрых способа

02:30

Угроза новой пандемии: ученые предупредил о неожиданной опасности

Реклама
04 октября, суббота
23:58

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

22:46

Летят сотни "Шахедов", Ту-95 уже на старте: высока угроза массированной атаки

22:29

Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

21:56

Цены на мясо безумно взлетели, сахар ринулся вниз: какие цены на продукты в мире

21:55

Духовные дары и благословения: что вам оставили предки по дате рождения

20:45

Кто притянет финансовую удачу в октябре: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

20:36

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

20:35

В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмомВидео

20:12

ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

20:09

Гороскоп Таро на завтра 5 октября: Водолеям - сбавить обороты, Львам - мера

19:57

Ключевой завод РФ - в огне: ССО с повстанцами провели операцию на Ленинградщине

Реклама
19:41

Влупит 2-градусный мороз: названы регионы, где будут дожди и снег

19:10

Как два главных маршрута российской нефти оказались под серьезным давлениеммнение

19:01

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

18:59

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

18:57

Одесса, Львов и полуостров Киев: где на карте мира спрятались украинские городаВидео

18:41

Его материалы меняли страну: резко не стало известного украинского журналиста

18:11

Тряслись руки и повторял Януковича: Путин поразил публику нездоровым поведением

17:57

Окончания войны не видно: мрачный прогноз насчет переговоров Украины и РФВидео

17:24

Среди раненых - дети, есть жертва: новые детали двойного удара РФ по вокзалу в ШосткеФото

17:15

Неужели инсценировал смерть: в РФ переполох, гроб Кеосаяна исчез, а могилы нет

16:48

Под Добропольем "зайцу отрезали уши": военный рассказал о котлах для россиян

16:44

Какие прически провоцируют выпадение волос: самые частые ошибки в укладке

16:34

Остапчук подарил жене дорогущее авто: скоро получит права

16:33

Партийное строительство Украины – как менялся политический ландшафт актуально

16:09

Заметное изменение на валютном рынке: что скоро произойдет с курсом доллара

16:07

Оказывается, в Украине есть несколько своих Кавказов: географы сделали открытие

16:03

Взорван моторный отсек ракетного корабля РФ: детали мощного удара спецназа ВСУ

15:06

Секрет безупречной чистоты: простой способ навести идеальный порядок в домеВидео

14:55

Россияне месяц готовились: в ISW назвали сроки масштабного ракетного удара

14:50

Можно просто есть ложкой: быстрый рецепт фантастически вкусной карамели

Реклама
14:49

Софи Лорен неожиданно вышла на публику - как выглядит 91-летняя легенда

14:43

Какие растения нельзя обрезать в октябре: список цветов, которые рискуют погибнуть

14:13

Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны

13:56

Можно без опаски собирать в лесу: топ-15 грибов без ядовитых двойников

13:39

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

13:33

"Так сладко": экс-жена Комарова сделала романтичный намек из города любвиВидео

13:27

Секрет раскрыт: нужно ли срезать маленькие резиновые "усики" с новых шинВидео

13:19

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - разочарование, Тиграм - срыв

12:29

Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

12:28

Когда в Украине появилось слово "гимн", и что оно означает - ответ удивитВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять