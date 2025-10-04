Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

Некоторых раненых людей уже забрала скорая помощь.

Повреждения получили и вагоны напротив / Коллаж: Главред, фото: Сумская ОВА, скриншот

Страна-агрессорка Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре, а именно в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев.

Как сообщили в Сумской ОВА, в результате атаки пострадали пассажиры. На месте работают спасатели, медики и экстренные службы. Масштабы разрушений и количество потерпевших уточняются.

"Разворачивается оперативный штаб. Людям предоставляется необходимая помощь, идет спасательная операция", - говорится в сообщении. видео дня

Детали последствий вражеской атаки

Временно исполняющая обязанности главы Шосткинского РВА Оксана Тарасюк рассказала в комментарии Суспільному, что из-за атаки РФ горит вагон поезда. При этом опасность в Сумской области не миновала - атака продолжается.

По состоянию на 12.10 известно около 30 пострадавших, раненых отвезли в больницу.

Атаку на поезд прокомментировал президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокий российский удар беспилотником по вокзалу в Шостке Сумской области. По его словам, сейчас выясняется вся информация о пострадавших.

"По состоянию на данный момент уже известно о десятках пострадавших людей. Предварительно в месте удара были и работники Укрзализныци, и пассажиры. Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия уносит жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Совместно со всеми, кто не считает, что убийства и террор – это нормально. Разговоров сейчас недостаточно. Требуются сильные действия", - добавил он.

