Только приехал поезд и раздались взрывы: россияне дважды ударили по вокзалу в Сумах

В результате вражеского обстрела поврежден пассажирский поезд.
В Сумах прогремели мощные взрывы. Россияне ударили двумя беспилотниками по железнодорожному вокзалу. Об этом заявил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.
В результате атаки повреждены окна в поезде №45 Харьков-Ужгород.
"Пассажиры поезда не пострадали, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны", - написал Григоров.
видео дня
В Укрзализныце подтвердили эту информацию. В то же время в компании отметили, что поезд продолжает движение по графику.
Новость дополняется...
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред