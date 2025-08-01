Только приехал поезд и раздались взрывы: россияне дважды ударили по вокзалу в Сумах

В результате вражеского обстрела поврежден пассажирский поезд.

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Росияне ударили по железнодорожному вокзалу в Сумах / Колаж: Главред, фото: Сумская ОГА, Укрзализныця

В Сумах прогремели мощные взрывы. Россияне ударили двумя беспилотниками по железнодорожному вокзалу. Об этом заявил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

В результате атаки повреждены окна в поезде №45 Харьков-Ужгород.

"Пассажиры поезда не пострадали, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны", - написал Григоров.

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В Укрзализныце подтвердили эту информацию. В то же время в компании отметили, что поезд продолжает движение по графику.

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