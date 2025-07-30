Ночью в Харькове прогремели взрывы: после ударов "Шахедов" пострадали люди

Кратко:
- РФ атаковала Харьков дронами
- В городе трое пострадавших - две женщины и мужчина
В ночь на 30 июля в Харькове прогремели взрывы. Армия РФ атаковала город дронами "Шахед".
Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, в Шевченковском районе в результате удара пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов, супермаркет. Горел автомобиль.
Позже Терехов сообщил, что второй взрыв прогремел в Слободском районе Харькова. По его словам, в Шевченковском районе, по предварительным данным, трое пострадавших: две женщины и мужчина.
Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, три человека обратились за медицинской помощью после падения обломков российского беспилотника в Шевченковском районе Харькова. Это женщины 24 и 62 лет, а также 33-летний мужчина.
Смотрите видео - Последствия ночной атаки РФ на Харьков:
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что поздно вечером 28 июля враг 8 раз обстрелял Запорожский район. По предварительным данным, оккупанты применили ФАБы. Под удар попало одно из пенитенциарных заведений.
В Минюсте сообщили, что в результате удара погибли 17 человек, еще 42 получили ранения. У пострадавших осколочное поражение лица.
В ночь на 28 июля российская оккупационная армия атаковала Украину с помощью 331-го средства воздушного нападения. В частности, враг применил 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты. 311 воздушных целей были сбиты/подавлены.
Напомним, вечером 27 июля в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате вражеской атаки пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Четырех пострадавших медики госпитализировали.
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