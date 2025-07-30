Ночью в Харькове прогремели взрывы: после ударов "Шахедов" пострадали люди

Последствия вражеского удара зафиксированы в двух районах.

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Ночью Харьков был атакован дронами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, 126 отдельная бригада ТРО

Кратко:

РФ атаковала Харьков дронами

В городе трое пострадавших - две женщины и мужчина

В ночь на 30 июля в Харькове прогремели взрывы. Армия РФ атаковала город дронами "Шахед".

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, в Шевченковском районе в результате удара пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов, супермаркет. Горел автомобиль.

видео дня

Позже Терехов сообщил, что второй взрыв прогремел в Слободском районе Харькова. По его словам, в Шевченковском районе, по предварительным данным, трое пострадавших: две женщины и мужчина.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, три человека обратились за медицинской помощью после падения обломков российского беспилотника в Шевченковском районе Харькова. Это женщины 24 и 62 лет, а также 33-летний мужчина.

Смотрите видео - Последствия ночной атаки РФ на Харьков:

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что поздно вечером 28 июля враг 8 раз обстрелял Запорожский район. По предварительным данным, оккупанты применили ФАБы. Под удар попало одно из пенитенциарных заведений.

В Минюсте сообщили, что в результате удара погибли 17 человек, еще 42 получили ранения. У пострадавших осколочное поражение лица.

В ночь на 28 июля российская оккупационная армия атаковала Украину с помощью 331-го средства воздушного нападения. В частности, враг применил 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты. 311 воздушных целей были сбиты/подавлены.

Напомним, вечером 27 июля в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате вражеской атаки пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Четырех пострадавших медики госпитализировали.

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