РФ ударила по исправительной колонии на Запорожье: 16 жертв, 35 раненых

Кратко:
- РФ обстреляла ФАБами Запорожский район
- Под удар попало пенитенциарное учреждение
- Есть погибшие и пострадавшие
В ночь на 29 июля российская армия атаковала одно из пенитенциарных заведений в Запорожской области. В результате удара 16 человек погибли, еще 35 - ранены.
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район, предварительно ФАБами.
"Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Разрушены помещения учреждения. Повреждены частные дома рядом", - сообщил он.
Удар по исправительной колонии в Запорожской области подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне нанесли удар по исправительной колонии в Запорожской области. Известно о 16 погибших, 35 получили ранения. Разрушены дома рядом. Это очередное военное преступление россиян, которые не остановятся, если их не остановить", - написал он в Telegram.
Воздушная атака на Украину 28 июля - что известно
Как писал Главред, вечером 27 июля в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников. Сигнал опасности начали включать с 21:37 - сначала в Броварском районе, впоследствии к тревоге присоединились Бориспольский, Обуховский, Бучанский и другие районы региона.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате вражеской атаки пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Четырех пострадавших медики госпитализировали.
"Все они - жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи. Все службы работают на месте", - говорится в сообщении.
В Кировоградской области вспыхнул пожар после ночной вражеской атаки. Предварительно, погибших или травмированных в результате атаки в регионе нет. В Кропивницком взрывной волной повреждено помещение областной филармонии.
По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 июля российская оккупационная армия атаковала Украину с помощью 331-го средства воздушного нападения. В частности, враг применил 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты. 311 воздушных целей были сбиты/подавлены.
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