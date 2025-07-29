РФ ударила по исправительной колонии на Запорожье: 16 жертв, 35 раненых

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Разрушены помещения учреждения.

https://glavred.info/war/rf-udarila-po-penitenciarnomu-uchrezhdeniyu-na-zaporozhe-16-zhertv-35-ranenyh-10685309.html Ссылка скопирована

Армия РФ атаковала пенитенциарное учреждение на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ГосЧС

Кратко:

РФ обстреляла ФАБами Запорожский район

Под удар попало пенитенциарное учреждение

Есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 29 июля российская армия атаковала одно из пенитенциарных заведений в Запорожской области. В результате удара 16 человек погибли, еще 35 - ранены.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район, предварительно ФАБами.

видео дня

"Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Разрушены помещения учреждения. Повреждены частные дома рядом", - сообщил он.

Что такое ФАБ-3000 / Инфографика: Главред

Удар по исправительной колонии в Запорожской области подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне нанесли удар по исправительной колонии в Запорожской области. Известно о 16 погибших, 35 получили ранения. Разрушены дома рядом. Это очередное военное преступление россиян, которые не остановятся, если их не остановить", - написал он в Telegram.

Воздушная атака на Украину 28 июля - что известно

Как писал Главред, вечером 27 июля в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников. Сигнал опасности начали включать с 21:37 - сначала в Броварском районе, впоследствии к тревоге присоединились Бориспольский, Обуховский, Бучанский и другие районы региона.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате вражеской атаки пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Четырех пострадавших медики госпитализировали.

"Все они - жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи. Все службы работают на месте", - говорится в сообщении.

В Кировоградской области вспыхнул пожар после ночной вражеской атаки. Предварительно, погибших или травмированных в результате атаки в регионе нет. В Кропивницком взрывной волной повреждено помещение областной филармонии.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 июля российская оккупационная армия атаковала Украину с помощью 331-го средства воздушного нападения. В частности, враг применил 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты. 311 воздушных целей были сбиты/подавлены.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред