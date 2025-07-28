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Ночной обстрел Киева: ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребёнка

Анна Ярославская
28 июля 2025, 06:36
1097
В Дарницком районе выбило окна в жилой многоэтажке. Повреждены автомобили рядом с жилым домом.
Спасатель, атака дронов
В КГВА рассказали о последствиях удара по Дарницкому району / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, ГосЧС

Кратко:

  • В Киеве пострадали 8 человек, в том числе ребенок
  • Разрушения зафиксированы в Дарницком районе

В результате вражеской атаки ночью 28 июля в Киеве пострадали восемь человек, в том числе и один ребенок.

Как рассказал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Дарницком районе столицы в результате вражеской атаки выбило окна в жилой многоэтажке.

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По его словам, восемь человек пострадали в Дарницком районе. Один человек находится в тяжелом состоянии.

"Среди пострадавших – ребенок 3 лет с осколочными ранениями. Четыре человека госпитализированы", - рассказал Ткаченко.

Также повреждены автомобили рядом с жилым домом. Обошлось без пожара.

Как писал Главред, вечером 27 июля в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников. Сигнал опасности начали включать с 21:37 - сначала в Броварском районе, впоследствии к тревоге присоединились Бориспольский, Обуховский, Бучанский и другие районы региона.

Позже был зафиксирован взлет двух бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

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Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Украину - последние новости

В четверг, 24 июля, в Харькове прогремели взрывы. Российская армия нанесла удар по управляемой авиабомбой по многоэтажке. Под завалами заблокированы люди.

В ночь на 24 июля российские войска нанесли удар по Черкассам. В городе прогремели взрывы, была слышна работа противовоздушной обороны. В результате российской атаки возникли пожары. Пострадали как минимум семь человек.

Также в ночь на 24 июля российская армия массированно атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате повреждена гражданская инфраструктура и памятники архитектуры. В городе вспыхнули пожары, в том числе горит и знаменитый рынок Привоз.

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