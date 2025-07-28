Ночной обстрел Киева: ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребёнка

Кратко:
- В Киеве пострадали 8 человек, в том числе ребенок
- Разрушения зафиксированы в Дарницком районе
В результате вражеской атаки ночью 28 июля в Киеве пострадали восемь человек, в том числе и один ребенок.
Как рассказал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Дарницком районе столицы в результате вражеской атаки выбило окна в жилой многоэтажке.
По его словам, восемь человек пострадали в Дарницком районе. Один человек находится в тяжелом состоянии.
"Среди пострадавших – ребенок 3 лет с осколочными ранениями. Четыре человека госпитализированы", - рассказал Ткаченко.
Также повреждены автомобили рядом с жилым домом. Обошлось без пожара.
Как писал Главред, вечером 27 июля в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников. Сигнал опасности начали включать с 21:37 - сначала в Броварском районе, впоследствии к тревоге присоединились Бориспольский, Обуховский, Бучанский и другие районы региона.
Позже был зафиксирован взлет двух бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья".
Атаки РФ на Украину - последние новости
В четверг, 24 июля, в Харькове прогремели взрывы. Российская армия нанесла удар по управляемой авиабомбой по многоэтажке. Под завалами заблокированы люди.
В ночь на 24 июля российские войска нанесли удар по Черкассам. В городе прогремели взрывы, была слышна работа противовоздушной обороны. В результате российской атаки возникли пожары. Пострадали как минимум семь человек.
Также в ночь на 24 июля российская армия массированно атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате повреждена гражданская инфраструктура и памятники архитектуры. В городе вспыхнули пожары, в том числе горит и знаменитый рынок Привоз.
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