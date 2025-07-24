РФ ударила двумя КАБами по Харькову, один удар – по многоэтажке: что известно

Второй "прилет" - по гражданскому предприятию. Вспыхнул пожар.

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​РФ атаковала Харьков КАБами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ обстреляла центр Харькова

Оккупанты нанесли удары двумя КАБами

В четверг, 24 июля, в Харькове прогремели взрывы. Российская армия нанесла удар по управляемой авиабомбой по многоэтажке. Под завалами заблокированы люди.

"Попадание КАБа по многоэтажке. Есть информация о том, что под завалами заблокированы люди", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Второй "прилет" - по гражданскому предприятию. Вспыхнул пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

"По уточненной информации – попадание рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется", - добавил мэр.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что враг обстрелял центральную часть Харькова.

"Оккупанты нанесли удары двумя КАБами по Шевченковскому району города. Одно из попаданий – рядом с жилым домом", - написал он в Telegram.

На данный момент известно об одной пострадавшей — 27-летней женщине.

Все профильные службы уже работают на местах обстрелов.

Обновлено. По состоянию на 11:41 в Харькове уже двое пострадавших в результате вражеского удара по Харькову.

Всем оказывается необходимая помощь.

Информация обновляется. ГосЧС, правоохранители и медики работают на месте обстрела.

По данным Терехова, пострадали три человека.

По состоянию на 12:22 количество пострадавших в Харькове возросло до 22-х, сообщил Терехов.

По данным Синегубова, среди них раненых – 10-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Спасательная операция продолжается.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 24 июля российские войска нанесли удар по Черкассам. В городе прогремели взрывы, была слышна работа противовоздушной обороны. В результате российской атаки возникли пожары. Пострадали как минимум семь человек.

Также в ночь на 24 июля российская армия массированно атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате повреждена гражданская инфраструктура и памятники архитектуры. В городе вспыхнули пожары, в том числе горит и знаменитый рынок Привоз.

В ГосЧС уточнили, что в результате вражеских ударов разрушена жилая 9-этажка. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи. Горели квартиры на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обрушения конструкций.

Сотрудники ГосЧС эвакуировали 33 жителя и спасли пятерых – их заблокировало в квартирах.

Смотрите видео - Ночью РФ атаковала Одессу, Николаев и Черкассы:

В ночь на 22 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу и Сумы.

В ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.

Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.

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