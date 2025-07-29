Авиабомбы РФ убили 17 человек в колонии на Запорожье: новые подробности атаки

Более 40 человек в Беленьковской исправительной колонии получили ранения. У пострадавших осколочное поражение лица.

https://glavred.info/war/aviabomby-rf-ubili-17-chelovek-v-kolonii-na-zaporozhe-novye-podrobnosti-ataki-10685354.html Ссылка скопирована

РФ ударила по исправительной колонии на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: t.me/minjustofficial

Кратко:

РФ ударила четырьмя КАБами по тюрьме на Запорожье

Есть погибшие и пострадавшие

Поздно вечером 28 июля российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области. В результате удара погибли 17 человек, еще 42 получили ранения. У пострадавших осколочное поражение лица.

Как сообщили в Минюсте Украине, оккупанты атаковали колонию в понедельник ориентировочно в 23:28. Вооруженные силы РФ применили четыре управляемые авиационные бомбы.

видео дня

В результате обстрела полностью разрушена столовая учреждения, существенные разрушения получили административный штаб и карантинный участок.

КАБ / Инфографика: Главред

"К обеспечению порядка в учреждении привлечены около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Всем пострадавшим предоставлена медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и других отделениях учреждения", - говорится в сообщении.

"Этот удар в очередной раз демонстрирует грубое нарушение международного гуманитарного права со стороны вооруженных сил России", - добавили в Минюсте.

Отметим, Беленьковская исправительная колония №99 расположена в с. Беленькое Запорожского района. Здесь содержатся мужчины, впервые приговоренные к лишению свободы.

Смотрите видео - Последствия атаки на колонию в Запорожской области:

Как писал Главред, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район. По предварительным данным, оккупанты применили ФАБы. Под удар попало одно из пенитенциарных заведений. По данным Федорова, в результате удара 16 человек погибли, еще 35 - ранены.

Удар по исправительной колонии в Запорожской области подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, в ночь на 28 июля российская оккупационная армия атаковала Украину с помощью 331-го средства воздушного нападения. В частности, враг применил 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты. 311 воздушных целей были сбиты/подавлены.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред