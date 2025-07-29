Авиабомбы РФ убили 17 человек в колонии на Запорожье: новые подробности атаки

Кратко:
- РФ ударила четырьмя КАБами по тюрьме на Запорожье
- Есть погибшие и пострадавшие
Поздно вечером 28 июля российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области. В результате удара погибли 17 человек, еще 42 получили ранения. У пострадавших осколочное поражение лица.
Как сообщили в Минюсте Украине, оккупанты атаковали колонию в понедельник ориентировочно в 23:28. Вооруженные силы РФ применили четыре управляемые авиационные бомбы.
В результате обстрела полностью разрушена столовая учреждения, существенные разрушения получили административный штаб и карантинный участок.
"К обеспечению порядка в учреждении привлечены около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Всем пострадавшим предоставлена медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и других отделениях учреждения", - говорится в сообщении.
"Этот удар в очередной раз демонстрирует грубое нарушение международного гуманитарного права со стороны вооруженных сил России", - добавили в Минюсте.
Отметим, Беленьковская исправительная колония №99 расположена в с. Беленькое Запорожского района. Здесь содержатся мужчины, впервые приговоренные к лишению свободы.
Смотрите видео - Последствия атаки на колонию в Запорожской области:
Как писал Главред, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район. По предварительным данным, оккупанты применили ФАБы. Под удар попало одно из пенитенциарных заведений. По данным Федорова, в результате удара 16 человек погибли, еще 35 - ранены.
Удар по исправительной колонии в Запорожской области подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Напомним, в ночь на 28 июля российская оккупационная армия атаковала Украину с помощью 331-го средства воздушного нападения. В частности, враг применил 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты. 311 воздушных целей были сбиты/подавлены.
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