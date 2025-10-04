РФ запустила дроны по Украине: вспыхнул пожар, начались отключения света

Сообщается, что ранения получила 51-летняя женщина.

Коротко:

Россияне атаковали Черниговскую и Днепропетровскую области

В Днепре повреждена инфраструктура и частные дома

В Чернигове на местах попадания возник пожар

В ночь на 4 октября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами. В частности, под удар попали Черниговская и Днепропетровская области.

Удар по Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что от вражеских ударов пострадали четыре района области.

По его словам, на Днепр оккупанты направили БпЛА. Повреждена инфраструктура.

Также российские войска совершили ракетную атаку на Павлоград. Люди не пострадали.

"Целился противник и по Покровской общине Синельниковского района. Ранения получила 51-летняя женщина. Загорелись три частных дома, один из которых - разрушен. Горела также хозяйственная постройка. В результате попадания дрона в Межевской громаде огнем охватило гараж", - говорится в сообщении.

По его информации, над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 11 вражеских беспилотников.

Удар по Черниговщине

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил об обстреле Чернигова около 3:00 часов ночи.

"Враг в очередной раз атакует город. На местах попадания возник пожар. Информация о пострадавших отсутствует", - написал он.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщали, что повторные взрывы в Чернигове были слышны около 6:00 утра.

В ГСЧС заявили, что ночью российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове.

"Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела. Ситуация находится под контролем соответствующих служб", - отметили в ведомстве.

В то же время, в Черниговоблэнерго добавили, что во время очередной дроновой атаки было повреждено сразу несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что россияне терроризируют гражданское население и пытаются сорвать отопительный сезон в Украине.

Она отметила, что сейчас россияне все чаще атакуют газодобывающую инфраструктуру Украины.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 3 октября в Нововодолажской общине Харьковской области в результате удара российского дрона произошло масштабное возгорание на территории одного из агропредприятий. Пожар уничтожил животноводческие помещения, где содержалось большое количество свиней.

Также в ночь на 3 октября российская оккупационная армия осуществила массированный обстрел Украины беспилотниками и ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, а именно - в Полтаве, Одессе, Днепре и Харьковской области.

Кроме того, 1 октября из-за обстрела российскими войсками энергетической инфраструктуры города Славутич Киевской области произошла чрезвычайная ситуация на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС".

