Атака была целенаправленная, летело более 20 Шахедов: какая сейчас ситуация на ЧАЭС

Ангелина Подвысоцкая
1 октября 2025, 23:02
Из-за вражеского обстрела Чернобыльская АЭС была в блэкауте более трех часов.
Чернобыльская АЭС, Зеленский, удар по Славутиче
РФ целенаправленно спровоцировала блэкаут на ЧАЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Что известно:

  • РФ атаковала энергообъект в Славутиче
  • Чернобыльская АЭС была в блэкауте более трех часов
  • Уровень радиации не превышает норму

РФ целенаправленно атаковала энергетический объект в Славутиче ударными беспилотниками. На этот энергообъект было направлено более 20 вражеских "Шахедов". Россия намеренно сделала это, чтобы спровоцировать блэкаут на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Из-за российского обстрела украинской энергетической подстанции в Славутиче блэкаут на Чернобыльской атомной станции длился более трех часов.

"Россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов - по предварительной оценке, российско-иранских "шахедов". Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта", - отметил президент.

В результате атаки было обесточено новое укрытие, которое защищает окружающую среду от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года и радиоактивных обломков и пыли. Также это хранилище для отработанного ядерного топлива. В этом хранилище хранится 80% всего отработанного топлива, которое было накоплено за время функционирования атомной электростанции. Общий вес отработанных топливных сборок достигает более 3250 тонн.

Восстановление электроснабжения на ЧАЭС

Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что удалось восстановить электроснабжение на объектах Чернобыльской АЭС.

"Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской атомной станции, которые были обесточены из-за вражеского обстрела инфраструктуры в городе Славутич, полностью восстановлено. Спасибо нашим энергетикам за молниеносную и эффективную работу! Ваш труд - это безопасность для всей Украины и Европы", - говорится в сообщении.

Сейчас уровень радиации на объекте не превышает нормы и не несет угрозу для населения.

Что известно о Чернобыльской АЭС
Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

Блэкаут на Запорожской АЭС

Зеленский отметил, что на Запорожской атомной станции из-за российских обстрелов уже восьмой день продолжается блэкаут. Россияне никоим образом не пытаются исправить ситуацию или дать украинским специалистам возможность восстановить внешнее питание. Благодаря этому питанию ЗАЭС могла бы непрерывно функционировать в нормальных условиях.

"Россия сознательно создает угрозу радиационных инцидентов, пользуясь, к сожалению, слабой позицией МАГАТЭ и директора Рафаэля Гросси, а также распыленностью глобального внимания. Чтобы исправить ситуацию, слабые и половинчатые решения не сработают. Каждый день затягивания Россией войны, российские отказы от полного и надежного прекращения огня, постоянные российские удары по всем объектам нашей энергетики, включая те, от которых зависит безопасность атомных станций и другой ядерной инфраструктуры, - это глобальная угроза", - отметил президент.

Он отметил, что каждая из украинских АЭС может стать мишенью для российских дронов и ракет.

"Важно, чтобы страны Европы, Соединенные Штаты, страны "Группы семи" и "Группы двадцати" реально действовали ради мира и безопасности на сто процентов возможного. Нужно сильное реагирование и соответствующее давление на Россию с целью защиты жизни. Я благодарен всем в мире, кто не молчит", подытожил президент.

Удары по энергетике - последние новости

Россия ударила по объекту энергетики в Киевской области. В результате в нескольких областях жесткие проблемы со светом. Речь идет о Киевской и Черниговской областях. В результате повреждения энергообъекта во многих населенных пунктах перебои со светом и водоснабжением. Также остановились троллейбусы.

Также известно, что на ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ. В результате перепадов напряжения станция оказалась без электроснабжения. Без света остался и Новый безопасный конфайнмент - главное сооружение, которое накрывает разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и не допускает выхода радиоактивных материалов в окружающую среду.

Из-за серьезных повреждений в энергосистеме были введены графики почасовых отключений света в Черниговской области. Энергетики оценивают ситуацию как "мегакритическую". Потребители будут шесть часов без света и три часа со светом.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский Чернобыльская АЭС вторжение России Чернобыльская зона
