Обстрел Киева 7 сентября: умерла роженица, пострадавшая от удара "Шахеда"

Врачи боролись за жизнь Татьяны более двух недель

Муж погибшей также пострадал в результате обстрела

В Киеве скончалась 24-летняя роженица Татьяна Сакиян, получившая ожоги более 80% тела во время российского обстрела Святошинского района 7 сентября. В момент атаки женщина была беременна. Чтобы спасти ребенка, врачи срочно провели кесарево сечение. На свет появился мальчик Назар. О трагедии сообщило издание ТСН.

Врачи боролись за жизнь Татьяны более двух недель, однако сегодня ночью, 23 сентября, ее сердце остановилось. Муж погибшей также пострадал в результате обстрела: он получил тяжелые ожоги и находится в больнице.

Родившийся малыш временно будет находиться на попечении близких родственников супругов. Врачи продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь новорожденному и отцу.

Атака на Украину 7 сентября:

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев и другие населенные пункты.

Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.

