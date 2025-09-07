Укр
"В тяжелом состоянии": пострадавшая во время атаки на Киев беременная женщина родила

Анна Косик
7 сентября 2025, 13:51
Младенец появился на свет преждевременно, врачи сообщили о его состоянии.
Нападение на Киев, врач
Беременная женщина, пострадавшая во время атаки на Киев, родила живого ребенка

Главное:

  • Врачи вызвали роды у беременной женщины, которая пострадала во время атаки
  • За жизнь новорожденного борются врачи
  • Мать мальчика получила серьезные ожоги и находится в больнице

В ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Враг бил в том числе и по Киеву, где ранения получила беременная женщина. Сегодня она родила сына.

Как сообщила в комментарии "Суспільному" руководитель Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, у женщины самое сложное состояние среди всех госпитализированных этой ночью в результате вражеского обстрела.

Что известно о пострадавшей

Гинзбург заявила, что потерпевшая живет в Святошинском районе, куда и пришелся самый мощный удар. Из-за состояния женщины врачи приняли решение провести оперативное родоразрешение. У пострадавшей родился живой мальчик, но врачи борются за его жизнь.

"Врачи достали недоношенного ребенка. Ребенок находится в реанимационном отделении", - добавила она.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео о том, в каком состоянии новорожденный ребенок:

В каком состоянии женщина

"Суспільне" получило комментарий и он врача-комбустиолога Киевской городской клинической больницы № 2 Елены Францевой. Она заявила, что жительницу Киева, которой всего 24 года, после родов доставили в ожоговое отделение городской клинической больницы. Борьба за ее жизнь продолжается.

"Они получили ожоги большой площади и большой глубины", - сказала врач.

Атака на Украину 7 сентября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.

