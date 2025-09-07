"В тяжелом состоянии": пострадавшая во время атаки на Киев беременная женщина родила

Главное:
- Врачи вызвали роды у беременной женщины, которая пострадала во время атаки
- За жизнь новорожденного борются врачи
- Мать мальчика получила серьезные ожоги и находится в больнице
В ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Враг бил в том числе и по Киеву, где ранения получила беременная женщина. Сегодня она родила сына.
Как сообщила в комментарии "Суспільному" руководитель Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, у женщины самое сложное состояние среди всех госпитализированных этой ночью в результате вражеского обстрела.
Что известно о пострадавшей
Гинзбург заявила, что потерпевшая живет в Святошинском районе, куда и пришелся самый мощный удар. Из-за состояния женщины врачи приняли решение провести оперативное родоразрешение. У пострадавшей родился живой мальчик, но врачи борются за его жизнь.
"Врачи достали недоношенного ребенка. Ребенок находится в реанимационном отделении", - добавила она.
Смотрите видео о том, в каком состоянии новорожденный ребенок:
В каком состоянии женщина
"Суспільне" получило комментарий и он врача-комбустиолога Киевской городской клинической больницы № 2 Елены Францевой. Она заявила, что жительницу Киева, которой всего 24 года, после родов доставили в ожоговое отделение городской клинической больницы. Борьба за ее жизнь продолжается.
"Они получили ожоги большой площади и большой глубины", - сказала врач.
Атака на Украину 7 сентября - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.
Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.
Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.
