"В тяжелом состоянии": пострадавшая во время атаки на Киев беременная женщина родила

Младенец появился на свет преждевременно, врачи сообщили о его состоянии.

Беременная женщина, пострадавшая во время атаки на Киев, родила живого ребенка / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, скриншот

Главное:

Врачи вызвали роды у беременной женщины, которая пострадала во время атаки

За жизнь новорожденного борются врачи

Мать мальчика получила серьезные ожоги и находится в больнице

В ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Враг бил в том числе и по Киеву, где ранения получила беременная женщина. Сегодня она родила сына.

Как сообщила в комментарии "Суспільному" руководитель Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, у женщины самое сложное состояние среди всех госпитализированных этой ночью в результате вражеского обстрела.

Что известно о пострадавшей

Гинзбург заявила, что потерпевшая живет в Святошинском районе, куда и пришелся самый мощный удар. Из-за состояния женщины врачи приняли решение провести оперативное родоразрешение. У пострадавшей родился живой мальчик, но врачи борются за его жизнь.

"Врачи достали недоношенного ребенка. Ребенок находится в реанимационном отделении", - добавила она.

Скриншот из телеграм-канала Главред

В каком состоянии женщина

"Суспільне" получило комментарий и он врача-комбустиолога Киевской городской клинической больницы № 2 Елены Францевой. Она заявила, что жительницу Киева, которой всего 24 года, после родов доставили в ожоговое отделение городской клинической больницы. Борьба за ее жизнь продолжается.

"Они получили ожоги большой площади и большой глубины", - сказала врач.

Атака на Украину 7 сентября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.

