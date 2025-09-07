В Украине будут лить дожди с грозами: когда антициклон резко изменит погоду

Погода в Украине будет под влиянием мощного антициклона.

Прогноз погоды на неделю / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине в течение следующей недели будет преимущественно теплой. Этому будет способствовать повышение атмосферного давления. Об этом сказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале недели атмосферные фронты с востока, а также циклоническая деятельность над акваторией Черного моря повлечет неустойчивую погоду с кратковременными грозовыми дождями в большинстве регионов страны.

"Однако, после 10 сентября, а также на выходных в результате развития мощного и малоподвижного антициклона в северо-восточной части Европы, атмосферное давление существенно повысится, а осадки покинут территорию Украины. Температурный фон в целом прогнозируется на 3 - 5 °С выше климатической нормы", - подчеркнул он.

Погода в Украине 8 сентября

В понедельник, 8 сентября, ночью на Левобережье страны, днем в большинстве областей Украины пройдут небольшие кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Ночью и утром в западной части местами возможен туман.

Температура воздуха ночью составит +12...+18 °С, днем +24...+29 °С. В южной части ночью +16...+21 °С, днем +27...+32 °С.

Погода в Украине 8 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 9 сентября

Во вторник, 9 сентября, на большей части территории Украины пройдет кратковременный дождь, местами с грозой.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+18 °С, днем +24...+29 °С, в Одесской области до +31 °С.

Погода в Украине 9 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 10 сентября

В среду, 10 сентября, ночью в северных, центральных и южных регионах, днем в Крыму и Приазовье пройдут умеренные, местами значительные дожди. Иногда осадки будут сопровождаться грозой и шквалами. В восточных и западных регионах осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+19 °С, днем +23...+28 °С, на Закарпатье до +31 °С.

Погода в Украине 10 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 11 сентября

В четверг, 11 сентября, под влиянием мощного антициклона с северо-востока по всей Украине установится малооблачная и сухая погода, без осадков.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10...+17 °С, днем +24...+29 °С.

Погода в Украине 12 сентября

В пятницу, 12 сентября, продолжится период антициклональной погоды. Поэтому осадков не предвидится. Только на крайнем западе под влиянием малоподвижного атмосферного фронта утром и днем возможны грозовые дожди.

Температура воздуха ночью составит +10...+16 °С, в северо-восточных областях местами +7...+9 °С; днем +22...+27 °С.

Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Погода в Украине 13 сентября

В субботу, 13 сентября, небольшие дожди возможны в Крыму, на Донбассе и в Приазовье, на остальной территории Украины сохранится погода без осадков.

Температура ночью будет колебаться в пределах +10...+16 °С, днем воздух прогреется до +22...+27 °С.

Погода в Украине 14 сентября

В воскресенье, 14 сентября, погодные условия в Украине будет определять выступление антициклона с северо-востока Европы, поэтому прогнозируется устойчивая погода без осадков.

Температура ночью составит +10...+16 °С, днем воздух прогреется до +23...+28 °С.

Какой будет осень в Украине

Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что осень в Украине будет теплой.

По его мнению, климатическое лето закончится в середине октября, а до этого времени погода будет похожа больше на летнюю, чем осеннюю.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 7 сентября будет местами дождливой и грозовой. Днем температура ожидается в пределах 21-26 градусов, на юге страны до 29 градусов.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что 8 сентября периодические дожди вероятны не только в Киеве, но и днем и вечером практически повсеместно в Украине, кроме южной части и западных областей.

Кроме того, она также рассказывала, что ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха в Украине ожидается с 7-го сентября.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

