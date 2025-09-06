Туман и дожди с грозами: синоптики назвали регионы, где будет сильная непогода

Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

https://glavred.info/synoptic/tuman-i-dozhdi-s-grozami-sinoptiki-nazvali-regiony-gde-budet-silnaya-nepogoda-10695863.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 7 сентября / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 7 сентября

Где температура воздуха повысится до +29 градусов

В каких областях будут грозовые дожди и туман

Погода в Украине 7 сентября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 6-7 сентября в Украине будет тепло и солнечно. Температура воздуха повысится до +29 градусов. В западных областях ожидаются дожди с грозами и снижение температуры воздуха на 2-4 градуса.

видео дня

Ночью будет настоящая прохлада. Температура воздуха опустится до 12-16 градусов тепла. В Киеве будет сухо и солнечно, а днем температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Уже в следующие выходные будет более комфортная погода. Похолодание придет 16-17 сентября.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 7 сентября / фото: ventusky

Погода 7 сентября

В Украине 7 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье. На Прикарпатье и Закарпатье ожидается туман. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°, на востоке, северо-востоке 8-13°; днем 21-26°, на юге страны до 29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +30

По данным meteoprog, 7 сентября в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +16...+30 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +11...+25 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 сентября / фото: meteoprog

Погода 7 сентября в Киеве

В Киеве 7 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 12-14°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 7 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред