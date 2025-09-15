Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

Эта магнитная буря очень сильная и она может серьезно повлиять на ваше здоровье.

Украину накрыла затяжная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала очень сильная магнитная буря. Она внезапно начала затягиваться и вновь усиливаться. Об этом сообщает meteoagent.

Мощный геомагнитный шторм накрыл страну 5 сентября. Тогда буря ударила с мощностью 6 баллов. 7 сентября сила шторма опустилась до пяти баллов. Однако уже на следующий день мощность бури вновь выросла до шести баллов.

В период с 11 до 13 сентября включительно шторм остановился на мощности четыре балла. Считалось, что мощность бури и дальше будет идти на спад, но уже 14 сентября она ударила с новой мощностью. Ожидается, что до 16 сентября включительно геомагнитный шторм продержится на уровне пяти баллов.

Украину накрыла 5-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 9 вспышек класса С. Сообщается, что 15 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 20%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 14 солнечных пятен.

Как магнитня буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

