Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

Погода в Луцке будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха днем опустится до +16 градусов.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakryvaet-poholodanie-gde-temperatura-vozduha-opustitsya-do-8-gradusov-10698341.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 16 сентября / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 16 сентября

Где температура воздуха опустится до +8 градусов

В каких областях будут дожди

Погода в Украине 16 сентября будет местами дождливой и туманной. Синоптики предупреждают о похолодании. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Наталки Диденко, температура воздуха в Украине в ближайшие дни будет колебаться в пределах 20-24 градусов тепла.

видео дня

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 16 сентября / фото: ventusky

Погода 16 сентября

В Украине 16 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди в западных и Житомирской областях. На Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области будет туман. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 8-13°, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до 16°; днем 22-27°, в западных областях 16-21°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +27

По данным meteoprog, 16 сентября в Украине будет местами дождливая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +12...+16 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 16 сентября / фото: meteoprog

Погода 16 сентября в Киеве

В Киеве 16 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 22-27°; в Киеве ночью около 10°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 16 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред