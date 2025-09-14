Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

Синоптик предупредил, что не исключено образование водяных смерчей.

https://glavred.info/synoptic/silnye-dozhdi-grozy-i-grad-v-nekotoryh-oblastyah-ukrainy-temperatura-upadet-do-5-10697912.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды с 15 по 21 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода на следующей неделе

В каких областях Украины возможны грозы

Погода в Украине на следующей неделе будет преимущественно теплой, временами с дождями и порывистым ветром. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, благодаря достаточно устойчивому господству антициклонов и повышенному фону атмосферного давления, в последующие дни осадки будут выпадать лишь местами - преимущественно на западе и юге Украины. Меньше всего дождей стоит ожидать в северо-восточных регионах.

видео дня

"В ночные и утренние часы местами не исключены кратковременные туманы. Наиболее высокие показатели температуры воздуха будут фиксировать в южных и юго-восточных регионах страны", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 15 сентября

В понедельник, 15 сентября, в западных областях ожидается неустойчивая и пасмурная погода с кратковременными дождями, местами грозами под влиянием малоподвижного холодного фронта. На остальной территории страны предполагается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью составит +9...+14 °С, в северо-восточной части местами +5...+8 °С; днем +23...+28 °С, в западных областях +16...+21 °С.

Погода 15 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 16 сентября

Во вторник, 16 сентября, в большинстве областей страны ожидается погода без осадков. Лишь местами в западной части пройдут небольшие дожди, днем местами с грозой и мелким градом.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9...+14 °С, днем +23...+28 °С; в западных областях за счет облачного неба не выше +19...+24 °С.

Погода 16 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 17 сентября

В среду, 17 сентября, неустойчивая и дождливая погода сохранится в западных регионах, днем осадки распространятся также на Одесскую, Киевскую и Черниговскую области. Кое-где дожди могут быть значительными, а также сопровождаться грозой. На остальной территории страны продолжится период теплой и сухой погоды.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10...+15 °С, днем +23...+28 °С; в западных, а также Киевской и Черниговской областях +18...+23 °С.

Погода 17 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 18 сентября

В четверг, 18 сентября, в результате активизации циклонической деятельности над Черным морем и Крымом, прогнозируется неустойчивая и дождливая погода в южных и центральных областях Украины, а также местами в северных регионах. На юге дожди будут сопровождаться грозой, местами пройдут сильные ливни, а на акватории моря не исключено образование водяных смерчей преимущественно в районе Крыма.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10...+16 °С, в западных областях +5...+10 °С; днем +18...+23 °С.

Погода в Украине 19 сентября

В пятницу, 19 сентября, ожидается стабилизация погодных условий за счет развития антициклона и повышения атмосферного давления. По всей Украине осадков не ожидается

Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, на юго-востоке +11...+16 °С; днем +22...+27 °С.

Погода в Украине 20 сентября

В субботу, 20 сентября, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северо-восточных областях пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза и шквал.

Температура воздуха ночью составит +9...+14 °С, днем +22...+27 °С, в центральных и южных областях местами до +29 °С.

Погода в Украине 21 сентября

В воскресенье, 21 сентября, на всей территории Украины ожидается малооблачная погода, без осадков. На Правобережье ночью и утром возможен туман.

Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем +15...+21 °С; в южной части ночью +11...+16 °С, днем +21...+26 °С.

Какой будет температура воздуха в сентябре

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух ранее рассказывала, что в этом году сентябрь будет теплым.

По ее словам, средняя температура может быть на 1 градус выше нормы.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявляла, что осень "подарит" украинцам еще несколько теплых дней. В некоторых регионах ожидается +25 градусов.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что погода в Украине на выходных будет спокойной и солнечной благодаря влиянию мощного антициклона, который охватил большую часть Восточной Европы.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред