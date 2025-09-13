Почему 14 сентября нельзя громко веселиться: какой церковный праздник

14 сентября запрещается есть мясные продукты - в этот день верующие соблюдают строгий пост.

14 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 14 сентября

Что нельзя делать 14 сентября

Народные приметы и традиции

В воскресенье, 14 сентября, верующие празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 сентября

Происхождение праздника связано с событиями IV века. По преданию, равноапостольная царица Елена, мать императора Константина Великого, во время паломничества в Иерусалим 326 года нашла Крест Господень на Голгофе, где был распят Христос. Чтобы народ убедился в истинности находки, Иерусалимский патриарх Макарий преподнес (воздвиг) святыню над собранными людьми, и все они, стоя на коленях, пели: "Господи, помилуй". На том месте император Константин построил величественный храм Воскресения Господня (Гроба Господня), который освятили в 335 году. На следующий день после освящения состоялось торжественное воздвижение Креста, чтобы все верующие могли поклониться ему.

Что нельзя делать 14 сентября

Запрещается есть мясные продукты - в этот день верующие соблюдают строгий пост.

Нельзя громко веселиться - праздник несет сдержанный характер.

Не следует ходить в лес - наши предки верили, что в этот день "змеи ползут в норы на зиму" и встреча с ними может быть опасной.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какой день на Воздвижение, такова и осень будет;

холодная погода - ждите раннюю и суровую зиму;

дождь - до дождливой осени;

в воздухе летает много паутины - будет ясная и теплая осень;

утром сильный туман - до теплой осени.

В народе 14 сентября носило название Осеннее Сдвижение. Ибо с этого дня "осень до зимы движется".

Именины 14 сентября

Какие завтра именины: Иван, Николай.

Талисманом человека, рожденного 14 сентября является тигровый глаз. Издавна люди были убеждены, что этот камень способен оберегать своего владельца от всяких невзгод и опасностей. В народе также было представление, будто тигровый глаз имеет силу уберечь человека от поспешных решений и безрассудных шагов.

