Почему 13 сентября запрещается выносить мусор: какой церковный праздник

Какой церковный праздник 13 сентября

Что нельзя делать 13 сентября

Народные приметы и традиции

В субботу, 13 сентября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Корнилия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Корнилий - римский сотник (центурион), служивший в Кесарии Палестинской. О нем упоминается в книге Деяний святых апостолов. Он был "благочестив и богобоязнен", подавал милостыню бедным и постоянно молился Богу.

Именно Корнилий стал первым язычником, принявшим крещение от апостола Петра. Это событие имело чрезвычайное значение для церкви: от нее началось официальное открытие благовестия для всех народов, а не только для иудеев.

По преданию, после крещения Корнилий оставил военную службу и активно проповедовал христианство. Он был поставлен епископом Кесарии Палестинской. Его деятельность способствовала обращению многих язычников.

Во времена гонений на христиан Корнилия арестовали за веру во Христа. После жестоких пыток он был казнен, приняв мученическую смерть.

Что нельзя делать 13 сентября

Нельзя тяжело работать в поле или на огороде - вы можете "разгневать" осень, а потому она не даст урожая.

Не следует переедать, злоупотреблять алкоголем - это день воздержания и молитвы.

Вечером запрещается выносить мусор - вынесете с ним "изобилие".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и теплый день - к долгой и мягкой осени;

журавли летят медленно и низко - ждите затяжную осень;

утром туман стелется по земле - будет хорошая погода днем;

листья на берегу начали желтеть сверху - к ранней и суровой зиме;

идет дождь - ждите холодную и мокрую осень.

В народе 13 сентября носило название Клюквенный лед. Ибо в это время часто начинался массовый перелет журавлей на юг.

Именины 13 сентября

Какие завтра именины: Валерий, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Александр, Петр, Степан.

Талисманом человека, рожденного 13 сентября, является оникс. Камень с глубоким прошлым и богатой символикой. Еще в древности его окутывали преданиями и легендами, наделяя магическими свойствами. Считалось, что этот минерал способен оберегать человека от злых сил и всякой беды.

