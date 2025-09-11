Почему 12 сентября запрещено переедание: какой церковный праздник

12 сентября не следует начинать ни одного важного дела - день считается "неспокойным".

https://glavred.info/holidays/pochemu-12-sentyabrya-zapreshcheno-pereedanie-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10697138.html Ссылка скопирована

12 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 12 сентября

Что нельзя делать 12 сентября

Народные приметы и традиции

В пятницу, 12 сентября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Автонома. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святой Автоном жил в первые века христианства в период, когда христианская вера подвергалась гонениям со стороны римской власти. Он был священником и активно проповедовал христианство среди людей, поддерживая его в духовной жизни.

видео дня

Его особенностью было соединение пастырского служения и личной аскезы. Автоном не только учил верующих, но и сам ревностно заботился о духовном развитии и нравственной чистоте. Священномученик Автоном пострадал за веру во Христа, когда римские власти начали преследовать христиан. Он отказался приносить жертвы идолам и отречься от Христа, за что был заключен и подвергнут жестоким пыткам. В конечном счете он принял мученическую смерть, оставляя после себя пример непоколебимой веры.

Что нельзя делать 12 сентября

Не следует начинать ни одного важного дела - день считается "неспокойным".

Нельзя ругаться, ссориться - конфликты в этот день считаются опасными для здоровья.

Запрещается есть много тяжелой пищи - чрезмерное переедание влияет на самочувствие.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром большая роса - к хорошему урожаю ягод и грибов;

ясный рассвет - к теплому и солнечному дню;

южный ветер - осень будет затяжной и теплой;

на закате красное небо - ждите хорошую погоду на следующий день;

листья начали активно желтеть - к холодной осени.

В народе 12 сентября носило название Осенний Автоном. Это был период, когда начинали активно убирать урожай и готовиться к осени.

Именины 12 сентября

Какие завтра именины: Даниил, Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Семен, Федор.

Талисманом человека, рожденного 12 сентября, является турмалин. С давних времен считалось, что этот камень способствует глубокой медитации и внутренней концентрации. Ему также приписывали способность снимать тревогу, разгонять страхи и успокаивать разум.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред