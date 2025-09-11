Укр
Читать на украинском
Почему 12 сентября запрещено переедание: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
11 сентября 2025, 12:08
12 сентября не следует начинать ни одного важного дела - день считается "неспокойным".
12 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать
В пятницу, 12 сентября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Автонома. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святой Автоном жил в первые века христианства в период, когда христианская вера подвергалась гонениям со стороны римской власти. Он был священником и активно проповедовал христианство среди людей, поддерживая его в духовной жизни.

Его особенностью было соединение пастырского служения и личной аскезы. Автоном не только учил верующих, но и сам ревностно заботился о духовном развитии и нравственной чистоте. Священномученик Автоном пострадал за веру во Христа, когда римские власти начали преследовать христиан. Он отказался приносить жертвы идолам и отречься от Христа, за что был заключен и подвергнут жестоким пыткам. В конечном счете он принял мученическую смерть, оставляя после себя пример непоколебимой веры.

Что нельзя делать 12 сентября

  • Не следует начинать ни одного важного дела - день считается "неспокойным".
  • Нельзя ругаться, ссориться - конфликты в этот день считаются опасными для здоровья.
  • Запрещается есть много тяжелой пищи - чрезмерное переедание влияет на самочувствие.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • утром большая роса - к хорошему урожаю ягод и грибов;
  • ясный рассвет - к теплому и солнечному дню;
  • южный ветер - осень будет затяжной и теплой;
  • на закате красное небо - ждите хорошую погоду на следующий день;
  • листья начали активно желтеть - к холодной осени.

В народе 12 сентября носило название Осенний Автоном. Это был период, когда начинали активно убирать урожай и готовиться к осени.

Именины 12 сентября

Какие завтра именины: Даниил, Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Семен, Федор.

Талисманом человека, рожденного 12 сентября, является турмалин. С давних времен считалось, что этот камень способствует глубокой медитации и внутренней концентрации. Ему также приписывали способность снимать тревогу, разгонять страхи и успокаивать разум.

