Почему 11 сентября нельзя пользоваться острыми предметам: какой церковный праздник

В четверг, 11 сентября, верующие празднуют день памяти святой преподобной Теодоры Александрийской. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 сентября

Теодора Александрийская была замужней женщиной из Александрии, оступившейся в молодые годы, согрешив против супружеской верности. Когда Теодора осознала тяжесть своего падения, решила покинуть светскую жизнь. Она переоделась в мужскую одежду и пришла в монастырь. Была принята в братию под именем Феодор. В монастыре женщина вела суровую жизнь. Однажды грешница обвинила "отца Феодора" в прелюбодеянии с ней. Теодора не оправдывалась и не раскрыла свою тайну. Она воспитывала ребенка, которого ему подбросила, переживала все презрения и унижения с честью. Лишь после смерти братья поняли, что Феодор был женщиной. Монахи были поражены ее смирением.

Что нельзя делать 11 сентября

Не следует пользоваться острыми предметами - это принесет беды в семью.

Нельзя отказывать в помощи - вас ждет такая же участь.

Запрещается ссориться, злословить - это день тишины.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь в этот день - ждите дождливую осень и мокрую зиму;

утром сильный туман - в ближайшее время будут ясные дни;

солнечная погода - к сухой и длинной осени;

обильная роса - ждите ранний снег;

сильный ветер - зимой будет много вьюг.

В народе 11 сентября называлось Федорин день. Из-за того, что Теодора всю жизнь искупила грех и несла бремя смирения, в народной традиции этот день часто считали "днем искупления" и старались не ссориться, не участвовать в гуляниях, а больше молиться.

Именины 11 сентября

Какие завтра именины: Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 11 сентября, является цитрин. С древнейших времен этому камню приписывали силу защитного талисмана: лимон олицетворял благосостояние, счастливую судьбу и жизненную радость.

