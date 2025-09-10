Почему 11 сентября нельзя пользоваться острыми предметам: какой церковный праздник

Вы узнаеете:
- Какой церковный праздник 11 сентября
- Что нельзя делать 11 сентября
- Народные приметы и традиции
В четверг, 11 сентября, верующие празднуют день памяти святой преподобной Теодоры Александрийской. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 11 сентября
Теодора Александрийская была замужней женщиной из Александрии, оступившейся в молодые годы, согрешив против супружеской верности. Когда Теодора осознала тяжесть своего падения, решила покинуть светскую жизнь. Она переоделась в мужскую одежду и пришла в монастырь. Была принята в братию под именем Феодор. В монастыре женщина вела суровую жизнь. Однажды грешница обвинила "отца Феодора" в прелюбодеянии с ней. Теодора не оправдывалась и не раскрыла свою тайну. Она воспитывала ребенка, которого ему подбросила, переживала все презрения и унижения с честью. Лишь после смерти братья поняли, что Феодор был женщиной. Монахи были поражены ее смирением.
Что нельзя делать 11 сентября
- Не следует пользоваться острыми предметами - это принесет беды в семью.
- Нельзя отказывать в помощи - вас ждет такая же участь.
- Запрещается ссориться, злословить - это день тишины.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- дождь в этот день - ждите дождливую осень и мокрую зиму;
- утром сильный туман - в ближайшее время будут ясные дни;
- солнечная погода - к сухой и длинной осени;
- обильная роса - ждите ранний снег;
- сильный ветер - зимой будет много вьюг.
В народе 11 сентября называлось Федорин день. Из-за того, что Теодора всю жизнь искупила грех и несла бремя смирения, в народной традиции этот день часто считали "днем искупления" и старались не ссориться, не участвовать в гуляниях, а больше молиться.
Именины 11 сентября
Какие завтра именины: Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.
Талисманом человека, рожденного 11 сентября, является цитрин. С древнейших времен этому камню приписывали силу защитного талисмана: лимон олицетворял благосостояние, счастливую судьбу и жизненную радость.
Вам может быть интересно:
- Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь
- "Не я бью – верба бьет": что нужно освятить в церкви на Вербное воскресенье
- Радоница и родительские субботы: даты всех поминальных дней в 2025 году
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред