Почему 10 сентября нельзя шить и резать острым ножом: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
9 сентября 2025, 13:43
10 сентября нельзя оговаривать и сплетничать - считалось, что зло обернется против самого человека.
10 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать
Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 10 сентября
  • Что нельзя делать 10 сентября
  • Народные приметы и традиции

В среду, 10 сентября, верующие празднуют день памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 10 сентября

Мученицы родились в городе Вифиния и с юности любили Господа. Поэтому решили посвятить свою жизнь молитве и служению. А во избежание соблазнов сестры отошли в уединение на горе Карпейской. Там они жили аскетично. Это привлекло внимание язычников. И правитель Вифинии Фронтон приказал привести к нему девушек и призвал их принести пожертвование идолам. Но они отказались. Минодору (старшую) первой подвергли пыткам. Ее избивали и пытали раскаленным железом, но она все мужественно вытерпела и отдала душу Господу. Митродора вызвали через несколько дней, ее так же жестоко мучили, но и она оставалась непоколебимой в своей вере. Младшую Нимфодору пытали больше всего, ведь она видела мучения сестер, а потому молилась очень ревностно.

видео дня

Что нельзя делать 10 сентября

Нельзя оговаривать, сплетничать - считалось, что зло обернется против самого человека.

Не следует шить и резать острым ножом - можно навлечь на себя болезни, "потрепав" судьбу.

Не стоит начинать новые дела, связанные с риском - это день благоприятный для молитвы.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • ясный и теплый день - к долгой и сухой осени;
  • туман быстро рассеялся - ждите дождя;
  • утром низко стелется туман - к погожой и спокойной осени;
  • летает очень много паутины - к затяжной и сухой осени;
  • листья начинают желтеть раньше обычного - ждите скорую и суровую зиму.

В народе 10 сентября носило название Минодоров день. В народных обычаях этот день считался важным для наблюдения за погодой, предсказания осенью и начала сбора урожая.

Именины 10 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 10 сентября, является жадеит. Издавна из этого камня создавали разнообразные украшения и обереги. Веками считалось, что жадеит обладает целебными свойствами: он помогает укрепить почки и нормализует кровяное давление.

"Все может повториться": бывший узник Путина спрогнозировал будущее России

