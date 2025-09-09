Почему 10 сентября нельзя шить и резать острым ножом: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 10 сентября
- Что нельзя делать 10 сентября
- Народные приметы и традиции
В среду, 10 сентября, верующие празднуют день памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 10 сентября
Мученицы родились в городе Вифиния и с юности любили Господа. Поэтому решили посвятить свою жизнь молитве и служению. А во избежание соблазнов сестры отошли в уединение на горе Карпейской. Там они жили аскетично. Это привлекло внимание язычников. И правитель Вифинии Фронтон приказал привести к нему девушек и призвал их принести пожертвование идолам. Но они отказались. Минодору (старшую) первой подвергли пыткам. Ее избивали и пытали раскаленным железом, но она все мужественно вытерпела и отдала душу Господу. Митродора вызвали через несколько дней, ее так же жестоко мучили, но и она оставалась непоколебимой в своей вере. Младшую Нимфодору пытали больше всего, ведь она видела мучения сестер, а потому молилась очень ревностно.
Что нельзя делать 10 сентября
Нельзя оговаривать, сплетничать - считалось, что зло обернется против самого человека.
Не следует шить и резать острым ножом - можно навлечь на себя болезни, "потрепав" судьбу.
Не стоит начинать новые дела, связанные с риском - это день благоприятный для молитвы.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- ясный и теплый день - к долгой и сухой осени;
- туман быстро рассеялся - ждите дождя;
- утром низко стелется туман - к погожой и спокойной осени;
- летает очень много паутины - к затяжной и сухой осени;
- листья начинают желтеть раньше обычного - ждите скорую и суровую зиму.
В народе 10 сентября носило название Минодоров день. В народных обычаях этот день считался важным для наблюдения за погодой, предсказания осенью и начала сбора урожая.
Именины 10 сентября
Какие завтра именины: Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.
Талисманом человека, рожденного 10 сентября, является жадеит. Издавна из этого камня создавали разнообразные украшения и обереги. Веками считалось, что жадеит обладает целебными свойствами: он помогает укрепить почки и нормализует кровяное давление.
