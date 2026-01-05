Как он вырос: Леся Никитюк показала полугодовалого сына

Ведущая отправилась на зимнюю прогулку.

Леся Никитюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

Леся Никитюк показала сына Оскара

Как он изменился

Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая полгода назад впервые стала мамой, впервые показала, насколько изменился ее сын Оскар. Звезда опубликовала милый снимок в Instagram.

Недавно Леся поделилась в соцсетях, что заболела. Неожиданное ухудшение состояния испортило отдых ведущей в Буковеле, однако она не сдается. Никитюк усердно лечится и проводит время с сыном на свежем воздухе.

Леся Никитюк крестила сына / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Знаменитость опубликовала снимок с одной из зимних прогулок с Оскаром и показала, насколько вырос ее полугодовалый ребенок. На фотографии ведущая веселится с сыном, легко подбрасывая его в воздух. Малыш в стильном зимнем комбинезоне веселится с мамой. На снимке можно немного разглядеть черты лица Оскара — маленький носик и пухлые губки.

Леся Никитюк с сыном на прогулке / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Никитюк также продемонстрировала модный образ для прогулок с ребенком. Звезда выбрала для игр с сыном короткую шубку, под которой можна разглядеть трикотажный костюм с перьями. На голове Леси можно разглядеть брендовую шапку бини, а на шею ведущая повязала меховой шарф.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

