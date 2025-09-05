Почему 6 сентября нельзя покидать дом неубранным: какой церковный праздник

6 сентября нельзя занимать деньги - вместе с ними можно отдать свое счастье.

6 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 6 сентября

Что нельзя делать 6 сентября

Народные приметы и традиции

В субботу, 6 сентября, верующие чтят память святого мученика Евдоксия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 6 сентября

Евдоксий был воином в римском войске и происходил из Каппадокии (территория современной Турции). Он отличался высоким положением, отвагой и уважением среди сослужащих. Однако, когда начались преследования христиан при императоре Диоклетиане и его соправителях, Евдоксий не скрыл своей веры.

Он открыто заявил, что является христианином и призвал других воинов не служить идолам. Его смелость поразила многих, и часть воинов, вдохновившись примером, тоже присоединилась к исповеданию Христа.

Евдоксия и его жена Василиса, а также друзья-мученики Зенона, Макария и еще несколько единоверцев были арестованы. Им угрожали казнью, если они не откажутся от христианства. Однако все остались верны Христу.

Евдоксий мужественно выдержал пытки. Его казнили примерно в 311 году, оттянув голову мечом. Вместе с ним пострадало несколько десятков воинов-христиан, среди которых наиболее известны Зенон и Макарий.

Что нельзя делать 6 сентября

Нельзя занимать деньги - вместе с ними можно отдать свое счастье.

Не следует кричать на детей - в этот день слова обладают особой силой.

Запрещается покидать дом неубранным - беспорядок притягивает беды и ссоры.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тихий, безветренный день - к спокойной осени;

солнце ярко светит - ждите теплую осень;

идет дождь - осень будет мокрая и затяжная;

листья начали активно желтеть - осень придет рано и будет холодной;

ясный и звездный вечер - к сухой осени.

В народе 6 сентября носило название Евтихий Тиховой. Ибо верили, что в этот день нужно вести себя тихо, избегать ссор и шума, иначе "спокойствие" может покинуть дом.

Именины 6 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил.

Талисманом человека, рожденного 6 сентября, является изумруд. Драгоценный камень, известный человечеству еще с глубокой древности. Особую привязанность к нему проявляла царица Клеопатра. С давних времен изумруд считали олицетворением справедливости и нравственной чистоты.

