Почему 5 сентября нельзя заниматься грязным и тяжелым трудом: какой праздник

5 сентября нельзя злословить, ссориться - ругательство может долго продолжаться и завершиться трагически.

5 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Какой церковный праздник 5 сентября

Что нельзя делать 5 сентября

Народные приметы и традиции

В пятницу, 5 сентября, верующие вспоминают Захария, который был священником из семьи Авии. Его жена Елисавета происходила из рода Аарона, то есть тоже принадлежала к роду священника. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 5 сентября

Супруги жили праведно, "ходя во всех заповедях и постановлениях Господних безупречно", но долгое время оставались бездетными, что считалось особым испытанием.

Однажды Захария совершал кадильную службу в Иерусалимском храме, и ему явился архангел Гавриил. Ангел возвестил, что в преклонном возрасте он и Елисавета будут иметь сына, которого следует назвать Иоанном. Этот ребенок "будет велик перед Господом", будет жить аскетично и "приготовит Господу народ готовый".

Захария усомнился в услышанном, ведь и он, и его жена были пожилыми. За это сомнение архангел наказал его немотой до тех пор, пока не исполнится слово Божие.

Когда родился Иоанн, родственники хотели назвать его именем отца, но Елисавета настаивала на имени, данном ангелом. Захария спросили его мнение, и он написал на табличке: "Иоанн - имя ему". В тот же миг его уста открылись, и он начал благословлять Бога.

После рождения Иоанна Захария еще некоторое время служил в храме. По преданию, когда царь Ирод приказал убить младенцев в Вифлееме и окрестностях. Елисавета сбежала с ребенком в горы, а Захария остался в храме. По древним христианским источникам, воины Ирода требовали от него выдать местонахождение сына, но он отказался. Тогда Ирод приказал убить Захарию прямо в храме возле жертвенника.

Что нельзя делать 5 сентября

Нельзя злословить, ссориться - ругательство может долго продолжаться и завершиться трагически.

Не следует заниматься грязным или тяжелым физическим трудом - это считается неуважением к святому.

Запрещается гадать - Церковь заклинает провести день в молитве.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

обильная роса - ждите теплую и длительную осень;

гуси высоко летят - к суровой зиме;

дождь в этот день - осенью тоже будет много дождей;

утром туман низко стелется по земле - ждите хорошую погоду;

услышать гром - осень будет теплой и длинной.

В народе 5 сентября называлось Захар Холодный. Часто говорили: "Захар приносит холодные росы", потому что именно в это время ночи уже становились холодными, а утренняя роса могла выпадать такая обильная, что трава была мокрая, словно после дождя.

Именины 5 сентября

Какие завтра именины: Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Ефим, Елизавета, Ираида, Раиса.

Талисманом человека, рожденного 5 сентября, является кошачий глаз. Камень, принадлежащий к семейству кварца. Его обработанные изделия доступны по цене, но смотрятся привлекательно и эффектно. С давних времен кошачий глаз считают амулетом, который привлекает к владельцу внимание и симпатию окружающих.

