Сокровище под Черниговом раскрыло главный секрет элит Киевской Руси – что там нашли

Юрий Берендий
5 января 2026, 19:21
Раскопки в Шестовице открыли доказательства жизни варягов на территории Украины-Руси и их интеграции в политическую и культурную структуру Киевской Руси.
Сокровище под Черниговом раскрыло главный секрет элит Киевской Руси – что там нашли
Какая национальность князей Руси - раскрыто происхождение князя Святослава / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Кем были родители Святослава Храброго
  • Каково происхождение князей Руси
  • Что известно о раскопках в Шестовице

Археологи вблизи Чернигова сделали сенсационное открытие, которое проливает свет на происхождение князей Киевской Руси и их интеграцию в славянское общество. Новые находки подтверждают важную роль варягов в формировании политической и культурной структуры тогдашних земель. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов, передает 2+2.

Главред выяснил, какая национальность была у князей Киевской Руси.

видео дня

Происхождение князя Святослава

По словам Галимова, родителями князя Святослава были князь Игорь и княгиня Ольга.

Он указал на то, что большинство историков считают, что князь Игорь был скандинавом, которых в летописях называют варягами.

"В договоре с Византией, датированным 944 годом, имя князя записано Игорь, но это в славянском переводе, а вот в латинских и византийских текстах - Ингар", - добавил он.

Современные ученые реконструировали его имя как Ингвар.

Какое происхождение княгини Ольги - какое значение имени Ольга

Что касается княгини Ольги, Галимов отмечает, что историки точно не знают ее происхождения.

"Есть предположение, что она могла быть из местных, то есть славянского происхождения, однако большинство сходятся во мнении, что она тоже была из варягов. По крайней мере на это указывает ее имя, потому что Ольга может происходить от древнескандинавского имени Хельга и переводится это как Святая", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, кем были правители Руси:

Их сына назвали славянским именем Святослав.

"В тогдашних византийских источниках князя называют именно Свендославус, то есть Святослав. Поэтому историки убеждены, что это точно было его настоящее имя", - пояснил Галимов.

Археологическая сенсация под Шестовицей

Главный секрет элит Киевской Руси оказался под Черниговом.

"В 2006 году вблизи села Шестовица на Черниговщине украинские и норвежские археологи во главе с Владимиром Коваленко раскопали захоронение варяжского конунга, которое историки назвали сенсацией года в украинской археологии", - рассказал Галимов.

Галимов указал на то, что захоронение расположено на месте древнего городища викингов на реке Десна. Раскопки подтвердили, что Шестовица была одним из крупнейших поселений варягов в Европе, кроме Скандинавии.

"На этом месте находилась варяжская дружина, которая контролировала важный торговый путь по Десне. Здесь обнаружили мощные фортификационные сооружения, жилища, ремесленные мастерские и много предметов быта. А еще арабские и византийские монеты, оружие и фибулы - важный элемент тогдашней одежды", - отметил он.

Каково происхождение правителей Киевской Руси - кем были князья в Руси

Изучение находок дает ответы на вопросы о культурной интеграции варягов.

"Все эти предметы указывают на то, что после длительного периода конфронтации между норманнами и местным славянским населением наступил период сосуществования. Это привело к постепенной культурной и этнической ассимиляции викингов", - пояснил Галимов.

Вещи-гибриды свидетельствуют о взаимопроникновении культур: славянские бытовые инструменты украшены скандинавскими узорами и рисунками богов.

"Вполне можно предположить, что именно в такой полунорманнской, полуславянской среде и рос Святослав Игоревич", - добавил он.

Галимов отметил, что родители дали князю славянское имя, чтобы подчеркнуть политическое, культурное и социальное единство с местным населением.

"И формировался как политический и военный лидер. Родители дали ему славянское имя, потому что на тот момент они уже были интегрированы в славянскую среду. И это имя подчеркивало их политическое, культурное и социальное единство с этими землями и с местным славянским населением", - резюмировал Галимов.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

новости Чернигова Киевская Русь Черниговская область История Украины
Никогда не садитесь на порог: во что верили наши предки и чего они боялись

