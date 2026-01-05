В Киеве призывают жителей не купаться в водоемах на Крещение – детали

Специалисты отмечают: погружаться в воду следует только в определенных местах и строго следовать указаниям спасателей.

В Киеве на Крещение будут работать 12 локаций для погружения

Все локации отображены на официальной карте КГГА

Киевские городские власти советуют жителям и гостям столицы воздержаться от массовых мероприятий во время празднования Крещения 6 января, а в случае купания в водоемах соблюдать правила безопасности. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Для безопасного погружения в этот день с 8:00 до 17:00 в столице будут работать 12 специально подготовленных локаций. Водоемы предварительно обследовали водолазы и очистили от опасных предметов. Каждая локация оборудована безопасными подходами к воде, кабинками для переодевания и под постоянным наблюдением спасателей, лайфгардов и медиков.

Локации расположены в четырех районах Киева:

Голосеевский - пляж "Галерный";

Деснянский - пляж "Троещина";

Днепровский - пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин", "Радуга" и "Радуга";

Оболонский - озера Вербное и Иорданское, пляж "Пуща-Водица", зона отдыха "Наталка" и пляж на Оболонском острове.

Все локации отображены на официальной карте КГГА.

Специалисты отмечают: погружаться следует только в определенных местах и строго следовать указаниям спасателей.

Погружаться в воду не рекомендуют лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением, признаками ОРВИ или общим ухудшением самочувствия.

Если появятся головокружение, слабость или резкая боль, необходимо немедленно обратиться к медикам, которые будут дежурить на локациях.

В случае "воздушной тревоги" следует покинуть территорию у водоемов и пройти в ближайшее укрытие.

